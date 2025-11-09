Alles zu oe24VIP
Amira Aly
© Getty Images

Neuigkeiten

Amira Aly überrascht: "I said yes!" & sie zeigt extravaganten Ring

09.11.25, 12:26
Schon länger gibt es Hochzeitsgerüchte um Amira und ihren Christian Düren.

Große Überraschung für die Fans von  Moderatorin und Schauspielerin Amira Aly!  Auf Instagram zeigt sie in einer Story ihre linke Hand. Die Finger sind wie immer schön manikürt, doch das tritt in den Hintergrund. Denn: Am Ringfinger findet sich ein Ring!

Amira Aly
© Getty Images

"Habe JA gesagt"

Dazu schreibt die Mama zwei Buben: "I said yes!". Daneben findet sich ein Smiley mit Tränen der Rührung. Schon seit einigen Wochen gibt es immer wieder Gerüchte um eine baldige Verlobung mit ihrem neuen Partner, dem Moderator Christian Düren. Die beiden sind seit einigen Monaten ein Paar und Amira meinte jüngst sogar, sich weitere Kinder vorstellen zu können.

Übung

Doch, Moment! Der Ring sieht nicht unbedingt aus, wie ein klassischer Verlobungsring. Sondern eher wie das Werk eines Kindes? Vielleicht hat eines ihrer Kinder Amira einen Ring geschenkt. Und die Moderatorin übt damit schon für den "Ernstfall".

