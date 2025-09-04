Alles zu oe24VIP
Amira Aly Chritian Düren
© Getty

Gemeine Aussagen

AUTSCH! Amira gibt Liebesinterview und Ex Oliver Pocher wird fies

04.09.25, 10:05
Manchmal könnte der Comedian auch einfach weniger sagen.

Das Liebes-Aus zwischen Amira Aly und Oliver Pocher liegt nun schon eine ganze Weile zurück.

Arrangiert

Als Eltern zweier kleiner Söhne sollen sie sich mit den Umständen gut arrangiert haben. Generell sprechen die beiden nett voneinander, Amira lobt Oliver als Papa (er hat auch Übung bei insgesamt fünf Kindern von zwei Frauen) und er sie als Mama.

Amira Aly und Christian Düren

Amira Aly und Christian Düren

© Getty

Neuer Partner

Doch das jüngst in der Bild erschienene Liebesinterview mit Amira und ihrem neuen Partner, Moderator Christian Düren, scheint Oliver Pocher nicht geschmeckt zu haben. Darin erklärt Amira u.a. zu ihrer neuen Liebe: "Christian ist sehr familiär. Er achtet darauf, dass wir regelmäßig telefonieren, wenn wir beruflich getrennt sind. Ich genieße das sehr. Ich kann mich einfach immer auf Christian verlassen."

Oliver Pocher und Cathy Hummels.

Oliver Pocher und Cathy Hummels.

© Wild Bild

Amira meint auch, ihre Mutter sei begeistert: "Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich". Amira verrät auch, dass Christian ihr immer Kaffee ins Bett serviere. Darauf reagiert Oliver Pocher so in einem RTL-Gespräch: "Es ist wie schon gesagt, jeder reagiert anders auf das, was er ins Bett bekommt. Also von daher alles gut. Wenn die Spaß hat ... wunderbar." Ein Seitenhieb musste als sein, doch meint Pocher auch, er freue sich, wenn Amira glücklich sei.

