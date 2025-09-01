Amira Aly schwärmt: „Er bringt mir jeden Morgen Kaffee ans Bett“

Amira Aly und ihr Lebensgefährte Christian Düren sind DAS happy Couple schlechthin. Am heutigen Montagabend stehen sie erstmals als Moderations-Duo der neuen Show „Deutschlands dümmster Promi“ gemeinsam vor der Kamera.

Die zwei Frischverliebten sind seit Sommer 2024 offiziell ein Paar, damals schon gaben sie Interviews: „Es fühlt sich gut an, wir sind glücklich“, sagte Düren damals.

Kurz nach Trennung von Pocher

In einem exklusiven Interview mit der "Bild" verrieten sie: „Wir haben nicht diesen klassischen Jahrestag. Wir sind seit grob anderthalb Jahren zusammen.“ Erst vor wenigen Monaten hatte sich Amira von Ex-Mann Oliver Pocher getrennt.

Paar wohnt längst zusammen

Vor wenigen Tagen sind Christian und Amira in ihr selbst gebautes Traumhaus gezogen. Doch auch vorher ist das Pärchen bereits zusammengezogen. Düren dazu: „Als ich Amira kennenlernte, hatte ich mir gerade eine Eigentumswohnung in Köln gekauft. Für uns stand schnell fest, dass wir zusammenziehen wollen. Damit wir einen festen Ort haben.“ Von Anfang an unzertrennlich - das Paar ist seit eineinhalb Jahren zusammen.

Wer ist romantischer?

Christian zur "Bild": „Ich bin auch der Romantische in unserer Beziehung.“ Amira: „Von Tag eins an bringt mir Christian jeden Morgen meinen Kaffee ans Bett. Ich dachte, das würde irgendwann mal aufhören. Aber er zieht es durch.“ Wie süß! Ein wahrer Traum.

Öfter „Ich liebe dich“ sagt aber scheinbar Amira zu ihrem Liebsten, dennoch, so die Schönheit: „Ich sage es Christian ständig. Er sagt es auch, aber er zeigt mir vor allem durch Gesten und Verhalten, dass er mich liebt.“