Schlagerstar zeigt sich nackt beim Yoga

Jenny van Bree sorgt nicht nur mit ihrer Musik für Aufmerksamkeit. Die 35-jährige Schlagersängerin zeigt auf Instagram, wie sie beim Yoga zur Ruhe kommt – und das komplett nackt

Bekannt wurde Jenny van Bree zunächst als Teil des Duos Jelfi, inzwischen ist sie erfolgreich als Solokünstlerin unterwegs. Mit Songs wie „Wo schläft dein Herz“ oder „Komm mit mir ans Ende der Welt“ hat sie sich in der Schlagerwelt fest etabliert. Abseits der Bühne setzt die Sängerin auf Yoga als Ausgleich zum hektischen Musikeralltag. Auf Instagram gibt van Bree regelmäßig private Einblicke. Dabei zeigt sie nicht nur Selfies aus ihrem Alltag, sondern auch freizügigere Momente. Nun präsentierte sich die 35-Jährige beim Yoga in ihrem Garten – völlig textilfrei. „Wenn wir uns mit der Natur verbinden, dann sind wir sofort wieder im Einklang mit uns selbst“, schrieb sie zu den Bildern.

Wie sehr sie die Balance lebt, zeigt van Bree auch bei ihren Konzerten. Während sie beim Yoga Gelassenheit sucht, liebt sie es auf der Bühne wild und energiegeladen. Wer sich davon überzeugen möchte, hat im Herbst Gelegenheit: Am 21. Oktober tritt Jenny van Bree in Sölden (Tirol) bei den „Top-of-the-Mountains Party-Music-Awards“ auf, am 29. November ist sie in Bad Aussee (Steiermark) zu Gast.