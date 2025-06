Fürstin Charlène sorgt mit ihrem Gala-Look für Wirbel

Die Gattin von Fürst Albert überzeugte in ihrem hellblauen Kleid nicht alle Fans des Fürstenhauses.

Beim renommierten Golden Nymph Award in Monaco stand nicht nur die Preisverleihung im Mittelpunkt – auch der Auftritt von Fürstin Charlène rückte ins Rampenlicht. Gemeinsam mit Fürst Albert II. zeigte sich die 47-Jährige am Abend des 17. Juni 2025 in eleganter Gala-Garderobe. Ihre eisblaue Robe aus dem Hause Louis Vuitton zog dabei alle Blicke auf sich – und spaltete zugleich die Meinungen.

Stilvoll, aber nicht unumstritten

Die Robe in zartem Eisblau präsentierte sich im fließenden Neckholder-Stil mit drapierten Details an den Schultern, die für eine grazile Silhouette sorgten. Dazu kombinierte die Fürstin silberne Sandaletten und dezente Schmuckstücke. Ihr Haar trug sie offen mit sanften Wellen – eine Seite streng zurückgesteckt, was dem Look eine moderne Hochsteck-Optik verlieh.





Während viele Fans die Aufmachung als „zeitlos“ und „königlich“ lobten, regte sich online auch Kritik. Besonders der feine Stoff des Kleides wurde diskutiert. Je nach Lichteinfall zeichnete sich die Silhouette der Fürstin stärker ab, als es manche Betrachter für angemessen hielten. „Ein etwas festerer Stoff hätte eleganter gewirkt“, lautete ein häufig geäußerter Kommentar. Auch leichte Falten im Bereich des Oberkörpers wurden thematisiert.

Frisur mit Detailwirkung – oder doch Farbfrage?

Fast untergegangen in der Debatte um das Kleid: ein Frisurendetail. In Nahaufnahmen sind helle, fast kühl-bläuliche Strähnchen in Charlènes blondem Haar zu erkennen – ein subtiler Farbtonwechsel, der bei genauerem Hinsehen auffällt. Offenbar wurde hier gezielt Hand angelegt: Die Highlights wirken frischer, kühler und perfekt abgestimmt auf den frostigen Ton der Robe.

Ob gewagt oder gelungen – Fürstin Charlène hat mit ihrem Look jedenfalls einmal mehr für Gesprächsstoff gesorgt. Und gezeigt, dass Mode für Royals nicht nur Repräsentation, sondern auch Stil-Statement sein kann.