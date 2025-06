× Prinzessin Charlotte tritt in die modischen Fußstapfen von Mama Kate

Beim royalen Großereignis „Trooping the Colour“ stahlen Kate und Charlotte am Wochenende allen die Show. Im perfekt abgestimmten Mutter-Tochter-Look zeigten sich die beiden von ihrer modischsten Seite.

Was für ein Auftritt! Während König Charles beim traditionellen „Trooping the Colour“ am 14. Juni in London im Mittelpunkt stand, waren es zwei andere Royals, die alle Blicke auf sich zogen. Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte glänzten im farblich abgestimmten Partnerlook und sorgten für Begeisterung.

Ein modisches Dream-Team

Prinzessin Kate erschien zur Geburtstagsparade des Königs in einem maßgeschneiderten Mantelkleid von Catherine Walker und kombinierte dazu einen eleganten Hut von Juliette Botterill und eine Brosche der irischen Garde. Das besondere Highlight des Looks: Perlenohrringe ihrer verstorbenen Schwiegeroma Queen Elizabeth.

An ihrer Seite: Mini-Me Charlotte, die mit gerade einmal zehn Jahren bereits modisches Feingefühl zeigt und zum heimlichen Star wurde. Die kleine Prinzessin trug ein zauberhaftes Kleid in einem helleren Türkiston, das farblich perfekt abgestimmt auf Mama Kate war. Auf einen Hut verzichtete sie zwar noch, aber dafür hatte sie ihre Haare süß zu französischen Zöpfen geflochten und mit einer weißen Schleife kombiniert.

Besonders rührend: An Charlottes Kleid blitzte eine ganz besondere Brosche – ein kleines Diamant-Hufeisen, das sie bereits bei der Beerdigung ihrer Urgroßmutter getragen hatte. Auch sie erinnerte mit ihrem Look an Queen Elizabeth.

Doppelter Mode-Moment

Ob bei großen Events oder im Alltag: Charlotte scheint schon jetzt in Mama Kates Fußstapfen zu treten. Beim „Trooping the Colour“ setzte das Mutter-Tochter-Duo mit ihren perfekt abgestimmten Looks ein starkes Statement, denn sie präsentierten sich als echtes Dream-Team, das Zusammenhalt und Stärke ausstrahlt. Und eines steht fest: Hier wächst ein echter Royal-Star heran!