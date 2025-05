× Prinzessin Kate: So elegant stylt sie die Trendfarbe des Sommers

Die Farbe des Sommers heißt Buttergelb und diese ist jetzt sogar königlich abgesegnet! Prinzessin Kate begeisterte in der heißesten Trendfarbe des Jahres und hat mit ihrem Auftritt gezeigt, wie elegant der fröhliche Ton wirken kann.

Bei der ersten Gartenparty des Jahres im Buckingham Palace hat Prinzessin Kate wieder einmal bewiesen, warum sie als die Stilikone unter den Royals gilt. In einem eleganten buttergelben Kleid erschien sie strahlend schön an der Seite von Prinz William und sorgte für einen echten Wow-Auftritt. Es war ihre erste Teilnahme seit 2023. Im vergangenen Jahr musste sie die Veranstaltung krankheitsbedingt absagen. Umso schöner, sie jetzt wieder so strahlend und stilvoll zurückzusehen.

Strahlendes Comeback in Buttergelb

© Getty Images ×

Prinz William machte in schwarzem Anzug und Zylinder natürlich auch eine gute Figur, doch es war seine Frau, die im Blitzlichtgewitter die unangefochtene Königin des Tages war. Kate glänzte in einem traumhaften Mantelkleid von Designerin Emilia Wickstead. Mit Rundhalsausschnitt, betonten Schultern und einem femininen Wickel-Detail an der Taille setzte sie auf moderne Eleganz. Der fließende Midirock bewegte sich sanft im Wind, perfekt für den Palast-Garten.

Passend dazu trug Kate einen pastellgelben Designer-Hut von Star-Milliner Philip Treacy und sah dabei einfach nur umwerfend aus!

Dieser Look steckt voller Bedeutung

© Getty Images ×

Ihr buttergelber Auftritt war auch eine subtile Hommage an Queen Elizabeth II., die für ihre Vorliebe für zarte Pastelltöne bekannt war. Und wie immer beweist die dreifache Mama ein Händchen für liebevolle Details: Ihre funkelnden Ohrringe stammen von Robinson Pelham und wurden eigens für ihren Hochzeitstag 2011 angefertigt – mit einem wirbelnden Eichelblatt-Design, inspiriert von ihrer Hochzeitskrone, der berühmten Cartier Halo Tiara.

Buttergelb ist die Farbe der Stunde und dank Prinzessin Kate ab sofort ein Must-have in jedem stilbewussten Kleiderschrank.