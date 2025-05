× VE Day: Kates strahlendes Comeback im Schnäppchen-Look

Mit einem stilvollen Auftritt beim festlichen Konzert anlässlich des 80. Jahrestages des "Victory in Europe Day" (VE Day) setzt Prinzessin Kate nicht nur modisch, sondern auch symbolisch ein Zeichen.

Nach monatelanger Abwesenheit meldet sich Prinzessin Kate mit einem modischen Statement zurück auf der royalen Bühne – und das selbstbewusster denn je. Anlässlich des 80. Jahrestags des "Victory in Europe Day" (VE Day) zeigte sich die 43-Jährige am Abend des 8. Mai gemeinsam mit Prinz William in einem strahlend weißen Ensemble auf der Horse Guards Parade in London.

Auftritt in Weiß mit Botschaft

Zur Gedenkfeier erschien die Prinzessin von Wales in einem monochromen Ensemble ganz in Weiß – ein Look, der nicht nur durch seine elegante Ästhetik bestach, sondern auch als Ausdruck von Reinheit, Hoffnung und einem Neuanfang verstanden werden kann. Das Outfit besteht aus einem strukturierten, weißen Bouclé-Blazerkleid der Marke Self-Portrait, das durch raffinierte Schnitte, feine Spitze und zarte Chiffon-Details beeindruckt. Preislich liegt das Kleid bei rund 460 Euro – für einen Royal-Look überraschend erschwinglich.

© Getty ×

Übrigens ist das Modell kein Neuling in Kates Garderobe: Bereits 2021 und 2022 griff sie zu diesem Kleid. Wie so oft gelang es ihr jedoch, das recycelte Ensemble wie neu wirken zu lassen.

© Getty ×

Zu ihrem weißen Outfit setzte die Prinzessin auf gezielte Kontraste: Eine schwarze Clutch, Perlenohrringe und eine mehrreihige Perlenkette von Schmuckdesignerin Susan Caplan rundeten den Look ab. Ein besonderes Detail war die auffällige schwarze Samt-Haarschleife, die ihre halboffene Frisur zierte. Sie stammt vom britischen High-Street-Label Jigsaw – und kostet gerade einmal 23 Euro. Kate beweist: Stil muss nicht immer teuer sein.

© Getty ×

Die Kombination aus klassischem Weiß und dezentem Schwarz könnte als bewusste Metapher verstanden werden – Reinheit, Neuanfang, Stärke. Kates Auftritt wirkt wie eine elegante, stille Botschaft: Sie ist zurück – mit Anmut und Würde.

Feierliches Gedenken mit der königlichen Familie

Neben dem glamourösen Moment stand vor allem das Gedenken im Mittelpunkt: König Charles, Königin Camilla sowie William und Kate verfolgten das Konzert gemeinsam in der königlichen Loge. Der Monarch erinnerte in seiner Rede an die Worte seines Großvaters, König George VI., und erzählte auch die berühmte Geschichte seiner Mutter Queen Elizabeth II., die am VE Day 1945 als 19-Jährige unerkannt in der Menge feierte.