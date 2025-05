Fashion No-Go? Königin Silvia von Schweden leistet sich riesigen Mode-Fauxpas

Glamour, Glitzer – und dann: Sneaker! Beim Staatsbankett sorgt Königin Silvia für einen royalen Stilbruch. Warum sie zum Ballkleid Turnschuhe trägt und ob das ein Fashion-Fauxpas oder ein mutiges Statement ist? Wir haben den königlichen Auftritt unter die Lupe genommen.

Staatsbankett im schwedischen Königshaus – ein glamouröser Abend mit royalen Gästen, festlicher Deko und jeder Menge Glanz & Gloria. Die schwedischen Royals lassen sich nicht lumpen, wenn es um Stil geht. Doch diesmal sorgt Königin Silvia selbst für das Gesprächsthema des Abends – und zwar modisch!

Staatsbesuch in Schweden: Alles glitzert, alles glänzt

Anlass für den royalen Fashion-Moment war der Staatsbesuch der isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Björn Skúlason im schwedischen Königspalast empfangen wurde. König Carl Gustaf begrüßte das Paar mit warmer Geste und lobte die gemeinsame nordische Geschichte – ganz diplomatisch, ganz traditionsbewusst.

Am Abend wurde es dann glamourös: Beim festlichen Bankett im Palast gaben sich sämtliche Royals die Ehre – inklusive Königin Silvia und ihrer beiden Töchter Victoria und Madeleine. Und die drei schienen sich abgesprochen zu haben, denn der inoffizielle Dresscode lautete offenbar: Pink it is!

Inoffizieller Dresscode: Pink!

Während Kronprinzessin Victoria auf pinke Blumenmotive setzte und Madeleine in kräftigem Pink glänzte, zog Königin Silvia aus ganz anderen Gründen die Blicke auf sich: Nicht etwa wegen ihrer eleganten Robe – sondern wegen ihrer Schuhe.

Denn unter dem bodenlangen Ballkleid blitzten: weiße Turnschuhe hervor! Ja, Sie lesen richtig – Sneaker zum Staatsbankett. Ein echter Stilbruch, der beim ersten Blick für Schnappatmung in der Modewelt sorgen könnte.

Mode-Fauxpas oder modisches Statement?

Was auf den ersten Blick wie ein königlicher Fehltritt aussah, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als pragmatische und sympathische Entscheidung. Denn die 81-jährige Monarchin hatte sich Anfang April einer Fuß-OP unterziehen müssen – Hallux Valgus lässt grüßen. Seither heißt es: Schonung vor Stil – zumindest untenrum.

Ein Verbandsschuh, Krücke und die medizinische Notwendigkeit machten elegante Pumps zur Option ohne Chance. Silvia hielt sich dennoch an ihre royalen Verpflichtungen – und das in bequemen Sneakern. Ganz ehrlich? Wir finden: Chapeau für so viel Haltung.

Fazit: Queen of Cool

Zugegeben: Turnschuhe zum Ballkleid werden wohl nie ein Modetrend. Aber Königin Silvia beweist, dass Stil nicht immer High Heels braucht – sondern vor allem Haltung. Und wer in diesem Alter noch Termine im Palast-Marathon absolviert, der darf auch mal ein bisschen gegen die Etikette treten. Im wahrsten Sinne des Wortes.