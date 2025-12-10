Alles zu oe24VIP
Genialer Trick: So entfernen Sie Glitzernagellack ohne nerviges Rubbeln
© Getty Images

Schnell & einfach

10.12.25, 12:13
Teilen

Besonders zur Weihnachtszeit lackieren wir unsere Nägel gerne mit funkelndem Glitzernagellack. Doch dann kommt der Moment, an dem der Lack wieder runter muss und das nervige Entfernen beginnt. Doch mit einem einfachen Hack gehört dieses Problem endgültig der Vergangenheit an.

In der Adventzeit dürfen funkelnde Akzente nicht fehlen und was könnte da besser passen als ein Glitzernagellack? Er verleiht unseren Nägeln nicht nur eine festliche Note, sondern wirkt auch elegant und glamourös. Doch spätestens beim Entfernen des Lacks bereuen wir die Entscheidung. Ewiges Rubbeln, unzählige Wattepads und trotzdem immer noch glänzende Reste auf den Fingern. Aber keine Sorge, damit ist jetzt Schluss! Wir haben die perfekte Lösung, die so einfach ist, dass Sie sich fragen werden, warum Sie nicht schon früher darauf gekommen sind!

Glitzernagellack entfernen mit dem Alufolien-Trick

Genialer Trick: So entfernen Sie Glitzernagellack ohne nerviges Rubbeln
© Getty Images

Alles, was Sie dafür brauchen, haben Sie wahrscheinlich schon zu Hause! So geht’s:

  1. Schneiden Sie fünf Wattepads in der Mitte durch, sodass Sie insgesamt zehn kleine Stücke haben.
  2. Tränken Sie jedes dieser Wattepads mit Nagellackentferner (am besten mit Aceton für hartnäckigen Glitzer).
  3. Reißen Sie zehn kleine Stücke Alufolie ab, die groß genug sind, um jeden Fingernagel zu umwickeln.
  4. Legen Sie nun das getränkte Wattepad auf jeden Fingernagel und wickeln Sie die Alufolie um den Nagel. Die Alufolie sorgt dafür, dass der Entferner länger einwirken kann.
  5. Lassen Sie alles etwa 10 Minuten einwirken – so lange braucht der Glitzerlack, um sich zu lösen.
  6. Entfernen Sie die Alufolie und das Wattepad – und voilà! Der Glitzernagellack ist fast wie von Zauberhand entfernt.

Andere Methode: Peel-Off Unterlack

Wer es noch bequemer mag, greift zum Peel-Off Unterlack. Eine geniale Lösung, wenn Sie sich das Entfernen in Zukunft noch viel einfacher machen wollen. Denn mit einem abziehbaren Unterlack müssen Sie sich keine Gedanken über das mühsame Entfernen von Glitzernagellack machen. Der Lack lässt sich einfach abziehen – wie bei einem Sticker. So funktioniert’s:

  1. Tragen Sie den Peel-Off Unterlack vor dem Glitzernagellack auf. Achten Sie darauf, dass der Unterlack gut trocknet.
  2. Sobald Sie den Glitzernagellack entfernen möchten, nehmen Sie ein Rosenholzstäbchen oder einen Nagelhautschieber und schieben Sie den Lack einfach vom Nagel ab. Kein Rubbeln, kein Schaben, einfach abziehen!

Diese Methode spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt auch Ihre Nägel vor dem aggressiven Schrubben, das den Nagel selbst beschädigen kann.

