Make-up Trends für Weihnachten 2025: So funkeln Sie in der Adventzeit

Die Weihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, sich von Kopf bis Fuß in glamouröse Looks zu hüllen und mit Make-up zu experimentieren. Wir verraten Ihnen die heißesten Make-up-Trends, mit denen Sie garantiert alle Blicke auf sich ziehen!

Die festliche Saison schreit förmlich nach funkelnden Make-up-Looks! Weihnachten 2025 bringt eine ganze Reihe aufregender Trends, die mit Glitzer, intensiven Farben und strahlender Haut die Festtage zum Leuchten bringen. Ob beim eleganten Weihnachtsdinner oder auf der Tanzfläche beim Silvester-Countdown: Diese Beauty-Trends machen Sie zum Hingucker jeder Feier.

Frostiger Schimmer-Look

Was könnte besser zur kalten Jahreszeit passen als frostiger Schimmer? Die Saison 2025 setzt auf kühle, glänzende Farbtöne, die Ihre Haut in einem frischen, jugendlichen Licht erstrahlen lassen. Der Trend geht zu frostigen Nuancen auf Lippen und Wangen, die an glitzernden Schnee und klare Winternächte erinnern. Setzen Sie auf silbrige Lidschatten und zarte Glanzpunkte auf den Wangenknochen, um diesen frischen, eisigen Look zu erzielen.

Strahlende Haut

Für Weihnachten 2025 heißt es: Je glanzvoller, desto besser! Dewy Skin ist der angesagte Trend für die Feiertage: Eine dezent glänzende, „glasklare“ Haut, die strahlend, gesund und frisch wirkt, sorgt für den ultimativen Festtags-Glow. Nutzen Sie feuchtigkeitsspendende Foundations, die den natürlichen Glanz Ihrer Haut betonen, und setzen Sie Highlighter sparsam ein, um Ihre Gesichtszüge zu akzentuieren.

Rote Lippen

Natürlich dürfen rote Lippen zur Weihnachtszeit nicht fehlen! Doch dieses Jahr wird der Klassiker neu interpretiert: Hochglänzende Rottöne stehen im Fokus. Diese Töne verleihen Ihrem Look eine moderne Note und sorgen für einen eleganten Festtags-Look und machen Ihr Outfit erst richtig komplett.

90s-Inspired Paletten

Die 90er-Jahre sind zurück – zumindest auf Ihren Augenlidern! Die Make-up-Paletten der Saison bringen gedämpfte Mokka-, Zimt- und Kirschtöne zurück und lassen damit den coolen Vibe der 90er aufleben. Diese warmen, erdigen Farbtöne wirken gleichzeitig modern und alltagstauglich, verleihen Ihrem Teint Wärme und passen zu jeder Hautfarbe. Kombiniert mit einem Hauch Highlighter an den inneren Augenwinkeln werden Sie zum Star der Festtags-Soiree!

Cold-Girl-Make-up

Für einen besonders natürlichen, aber dennoch festlichen Look setzen Sie in diesem Winter auf das sogenannte Cold-Girl-Make-up. Dieser vermittelt das Gefühl, Sie wären gerade frisch aus einem langen Winterspaziergang gekommen. Setzen Sie dafür auf zartes Rouge auf den Wangenknochen und vielleicht noch ein wenig Farbe auf der Nasenspitze und voilà, schon haben Sie den perfekten Cold-Girl-Look.

Siren Eyes

Wer sich traut, kann sich in diesem Winter an den Siren Eyes versuchen, einem intensiven Augen-Make-up, das garantiert die Blicke auf sich zieht. Dieser Look basiert auf einem perfekt gezogenen Lidstrich, der den Wimpernkranz von oben und unten mit schwarzem Kajal betont. Kombiniert mit einer großzügigen Schicht Mascara ergibt sich ein dramatischer, verführerischer Augenaufschlag, perfekt für die Weihnachtsfeier!