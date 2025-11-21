Alles zu oe24VIP
Weihnachtliche Nail-Inspo: So bringen Sie Ihre Nägel in Festtagsstimmung
Für die Feiertage

Weihnachtliche Nail-Inspo: So bringen Sie Ihre Nägel in Festtagsstimmung

21.11.25, 11:56
Die Weihnachtszeit ist da und Ihre Nägel wollen glänzen! Wir zeigen die schönsten Nail-Inspirationen für festliche Fingerspitzen. Perfekt zum Nachmachen. 

Die Weihnachtszeit hat offiziell gestartet. Höchste Zeit, dass nicht nur die Wohnung glitzert, sondern auch unsere Nägel in festlichem Glanz erstrahlen. Wir haben die schönsten Weihnachts-Nail-Ideen für Sie zusammengestellt - von verspielt bis elegant, für jede Stimmungslage ist etwas dabei. 

1. Colorblocking mit goldenen Schleifen 

Pink und Rot, modern interpretiert: Kleine goldene Schleifen setzen den perfekten Twist auf klassische Weihnachtsfarben. Wer Lust auf einen bunten Hingucker hat, ist hier richtig. 

2. Zurückhaltend in Pink mit Glitzer & Christbaumkugel

Wer es etwas subtiler mag, wählt zarte Pinknuancen mit Glitzerakzenten. Eine kleine, feine Christbaumkugel auf einem Nagel rundet den Look perfekt ab. 

3. Tannenbaumgrün mit Goldakzenten 

Grüne Nägel gehören zur Weihnachtszeit wie Plätzchen zum Tee. Kleine goldene Details, Mistelzweige oder 3D-Motive bringen das Grün richtig zum Strahlen. 

4. Minimalistisch nude mit goldenen Highlights

Für alle Fans des Understatements: Ein dezenter Nude-Ton mit feinen Goldakzenten wirkt elegant und edel. Schlicht, aber mit Wow-Effekt.

5. Weihnachtself-Zuckerstangen-Nails

Verspielt und süß: Streifenmuster kombiniert mit kleinen Zuckerstangen-Motiven. Perfekt für alle, die Lust auf ein bisschen Elf-Charme haben.

6. Dunkelrot 

Nichts schreit „Weihnachten“ so elegant wie tiefrote Nägel. Noch stylischer: Dunkelrot als French-Look mit weißen Schneeflocken. Sophistication pur! 

7. French mit goldenen Schleifen

Französische Nägel mal anders: Nude als Basis, goldene Schleifen als Akzent.

 

In diesem Jahr dürfen die Nägel genauso festlich glänzen wie der Weihnachtsbaum.

