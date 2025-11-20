DIY-Weihnachtsdeko: So machen Sie festliche Deko günstig zu Hause

Weihnachtsdeko muss nicht teuer sein. Mit ein paar einfachen Materialien verwandeln Sie Ihr Zuhause im Handumdrehen in ein festliches Winterparadies. Und das Beste: Ihre Deko sieht nicht nur wunderschön aus, sondern kostet oft weniger als gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt.

Wenn die Wohnung nach Tannenzweigen duftet, die Lichterketten glitzern und überall kleine Bastelideen herumliegen, dann ist klar: Die Weihnachtsstimmung ist offiziell da! Und das Beste daran? Sie können viele Deko-Highlights ganz einfach selbst machen, mit wenig Aufwand, wenig Geld und maximalem Wow, hab ich das wirklich selbst gemacht?-Effekt.

© Getty Images

Hier kommen drei einfache, charmante DIY-Ideen, die garantiert jede Wohnung in ein Winterwonderland verwandeln.

1. Getrocknete Orangenscheiben

Getrocknete Orangenscheiben sind quasi der Inbegriff von „Ich tue so, als wäre ich gerade in einer Pinterest-Werbung“. Sie duften gut, sehen schön aus und lassen sich als Girlande, Baumschmuck oder Tischdeko verwenden.

So geht's:

Dünn schneiden! Ein scharfes Messer ist Ihr bester Freund. Je dünner die Scheiben, desto gleichmäßiger trocknen sie, ganz ohne schwarze Ränder. Low & slow backen.: Bei ca, 100°C - Alle 30 Minuten wenden und geduldig sein. Dünne Scheiben brauchen ca. 2,5 Stunden. Fädel-Hack: Wenn Sie Schnur verwenden, die Enden kurz in geschmolzenes Wachs tauchen. Dann gleiten sie easy durch jedes Loch. Express-Methode: Manche legen Küchenpapier auf das Backblech – das saugt Flüssigkeit auf und beschleunigt den Prozess.

Nach dem Backen kurz auskühlen lassen und schon riecht die Wohnung wie ein Weihnachtsmarkt.

2. Weihnachtssterne falten

Diese selbstgemachten Sterne sind echte Hingucker und perfekt für Fenster, Wände oder als Geschenkanhänger.

Sie brauchen nur:

Festes Papier (z. B. Kraftpapier, Geschenkpapier, Tonpapier)

Klebestift

Heißkleber

Schnur

So geht’s:

Papier in Streifen schneiden und zu Sternenspitzen falten. Die gefalteten Spitzen mit Klebestift fixieren. Mit Heißkleber die Sternensegmente zusammenkleben. Stern auseinanderziehen, Form zurechtdrücken. Schnur durchziehen - fertig!

3. Türkranz aus Christbaumkugeln

Keine Lust auf teure Kränze aus dem Deko-Shop? Kein Problem - dieser Türkranz sieht aus wie Designerware, kostet aber fast nichts.

Was Sie brauchen:



Einen Draht-Kleiderbügel

Christbaumkugeln in beliebigen Farben

Eine Zange

Eine große Schleife

So geht’s:

Kleiderbügel mit der Zange beim Haken aufbiegen. Kugeln nacheinander auffädeln. Wenn genug Kugeln drauf sind: Enden wieder zusammenbiegen und mit einer Schleife abdecken. Am Haken aufhängen und der Eingangsbereich sieht sofort nach „Weihnachten kann kommen“ aus.

Ob Orange, Papier oder Christbaumkugel: mit diesen DIY-Ideen bringen Sie im Handumdrehen festliche Stimmung ins Zuhause.