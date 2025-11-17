Diese Frisuren-Trends müssen Sie im Winter 2025/26 unbedingt ausprobieren

Neue Saison, neuer Look. Der Winter bringt nicht nur frische Temperaturen, sondern auch neue Frisuren-Inspirationen! Die aktuellen Trends zeigen sich sowohl schlicht und elegant als auch lässig und unbeschwert. Wir verraten Ihnen, welche Frisuren jetzt angesagt sind.

Es ist wieder an der Zeit für eine Veränderung und der Winter bietet die perfekte Gelegenheit für eine neue Frisur. Wer stilbewusst in die kalte Saison starten möchte, sollte auf diese fünf trendigen Haarschnitte und Styling-Ideen setzen. Diese Looks sind nicht nur perfekt für die frostigen Monate, sondern machen Sie auch zum absoluten Hingucker in der grauen Jahreszeit.

Soft Layers

© Getty Images

Weiche Stufen, die sanft ins Haar übergehen und für natürliche Bewegung sorgen: Soft Layers sind DER Frisuren-Trend des Winters! Diese sanften Stufen verleihen dem Haar Volumen und Leichtigkeit, ohne überstylt zu wirken. Egal, ob Sie glattes Haar tragen, sanfte Wellen bevorzugen oder den undone Look lieben, Soft Layers passen sich jeder Haarstruktur an und schmeicheln gleichzeitig jeder Gesichtsform. Ideal für alle, die einen modernen, unkomplizierten Look suchen!

Seitenscheitel

© Getty Images

Der Mittelscheitel hat ausgedient, im Winter wird der Seitenscheitel zum absoluten Must-have! Was diesen Look so besonders macht? Der extra Volumen-Kick, der Ihren Haaren sofort mehr Fülle verleiht. Der Seitenscheitel öffnet Ihr Gesicht, schenkt Ihnen mehr Struktur und lässt Sie einfach umwerfend aussehen, ganz egal, ob Sie ihn sleek, mit sanften Wellen oder locker tragen.

Wet Bun

© Getty Images

Der Wet Bun ist der ultimative It-Look des Winters 2025/26 und die stilvolle Erweiterung des beliebten Sleek Bun. Er zeichnet sich durch das glänzende, fast nasse Finish aus, das den Eindruck erweckt, als käme man direkt aus der Dusche. Egal, ob tief im Nacken oder streng am Oberkopf getragen, der Wet Bun wirkt immer modern und cool. Kombiniert mit auffälligem Statement-Schmuck wird die Trendfrisur zum ultimativen Highlight für jeden Anlass.

Boho Waves

© Getty Images

Egal ob Sommer oder Winter: Boho Waves gehen immer! Diese natürlichen Wellen bringen einen Hauch von Leichtigkeit in die kalte Jahreszeit und verleihen Ihnen einen lässigen, aber dennoch stylischen Look. Sie passen zu fast jedem Outfit und machen Sie immer zur trendigen Erscheinung, egal ob beim Entspannen mit Freunden oder bei einem spontanen Afterwork-Date.

Long Bob

© Getty Images

Dieser Alleskönner darf in keinem Haarstyling-Repertoire fehlen. Der Long Bob, der das Schlüsselbein oder die Schultern umspielt, wirkt durch den Blunt-Schnitt besonders schick und zeitlos. Ob glänzend und glatt oder wellig: der Long Bob ist vielseitig und passt fast zu jeder Gesichtsform. Außerdem gibt er Ihnen noch die Möglichkeit, das Haar nach Lust und Laune zu binden, etwa zu einem eleganten Chignon oder einem lässigen Pferdeschwanz.