Diese Frisur ersetzt ein Facelift: Die Stars schwören darauf!

Botox, Hyaluron und Co.: Schönheitsbehandlungen boomen, doch es gibt auch einen einfachen Anti-Aging-Trick, mit dem Sie im Handumdrehen Jahre jünger wirken, ganz ohne Skalpell! Auch viele Stars schwören auf diesen Geheimtipp und setzen auf die Facelift-Frisur.

Warum auf Botox oder ein Facelift setzen, wenn es auch eine schnelle, unkomplizierte Lösung gibt? Wer kein Geld für teure Beauty-Behandlungen oder High-End-Cremes ausgeben möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Denn die Stars kennen bekanntlich die besten Tricks, um jugendlich zu wirken – und wir haben ganz genau hingeschaut. Ein echter Favorit unter den Promis ist ein ganz bestimmter Zopf, der nicht nur stylish aussieht, sondern auch einen echten Lifting-Effekt zaubert.

High Ponytail: Der Anti-Aging-Hack der Stars

© Getty Images

Bei der Lieblingsfrisur der Stars handelt es sich lediglich um einen hohen Pferdeschwanz. Der Trick: Der Zopf wird hoch am Hinterkopf getragen, sodass die Haut sanft nach hinten gezogen wird. Dadurch hebt sich die Augenbraue, Krähenfüße werden geglättet und auch leichte Schlupflider werden ausgeglichen.

So einfach geht’s:

Die Umsetzung ist denkbar einfach und erfordert nur wenige Minuten. Alles, was Sie dafür brauchen sind:

Ein Kamm (vorzugsweise mit Borsten), um die Haare glatt und straff zu kämmen.

Ein Gel oder ein Haarspray, um die Haare noch mehr zu glätten und sie in Form zu halten.

Ein festes Zopfgummi, das den Pferdeschwanz sicher hält

Binden Sie den Zopf hoch am Hinterkopf und ziehen ihn so straff wie möglich – voilà, der jugendliche Lifting-Effekt tritt sofort ein. Der Zopf hält alles in Form und sorgt dafür, dass Sie jünger und frischer aussehen.

Die Stars lieben den High Ponytail

Anne Hathaway

© Getty Images

Anne Hathaway ist ein Paradebeispiel dafür, wie dieser Zopf optisch Jahre wegnimmt. Trotz ihrer 42 Jahre sieht die Schauspielerin aus "Der Teufel trägt Prada" immer noch so jung aus wie in ihren 20ern – und das verdankt sie nicht nur ihrer Ausstrahlung, sondern auch diesem cleveren Frisuren-Trick. Ein hoher, straffer Pferdeschwanz ist ihr Geheimnis für ein jugendliches Aussehen.

Bella Hadid

© Getty Images

Auch Bella Hadid ist Fan des High Ponytails. Ihr Look strahlt viel Energie und Frische aus, genau das, was man mit Jugendlichkeit assoziiert!

Ariana Grande

© Getty Images

Ariana Grande ist schon seit Jahren für ihren hohen Pferdeschwanz bekannt. Der Effekt ist derselbe: Durch das Hochziehen der Haare kommen ihre Gesichtszüge besonders gut zur Geltung, die Augen wirken größer, die Haut frischer.

Vorsicht vor dem Dauereffekt

Trotz seines Anti-Aging-Effekts gibt es einen kleinen Haken bei der Sache: Wenn der High Ponytail zu oft und zu straff getragen wird, kann das auf Dauer negative Auswirkungen auf das Haar haben. Das ständige Ziehen an den Haarwurzeln belastet das Haar und kann zu Haarbruch oder einer dünner werdenden Haarlinie führen. Wer also dauerhaft auf den High Ponytail setzt, sollte darauf achten, nicht zu stark zu ziehen und das Haar regelmäßig zu schonen.