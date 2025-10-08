Demi Moore feiert Comeback zur Kultfrisur – und sieht jünger aus als je zuvor!

Demi Moore hat die Zeit zurückgedreht - und uns alle sprachlos gemacht! Ihr Geheimnis? Ein Revival ihrer legendären Frisur aus den Neunzigern.

Es gibt Frauen, die altern einfach nicht. Doch das liegt nicht nur an Botox, Filler und Co., sondern vor allem an einem feinen Gespür für gewisse Beauty-Tricks. Eine Frau, die das immer wieder aufs Neue beweist, ist Hollywood-Ikone Demi Moore.

Seit Jahrzehnten ist die Schauspielerin für ihren Signature-Look bekannt: glänzende, lange, pechschwarze Haare. Kaum jemand verkörpert den Begriff „Aging gracefully“ so überzeugend wie sie. Doch nun überrascht die 62-Jährige mit einem Makeover, das keiner erwartet hat – und alle begeistert.

Comeback einer Kultfrisur

Auf Instagram teilt Demi Moore ein neues Foto, das sofort viral geht: Die Schauspielerin trägt plötzlich Pony! Und nicht irgendeinen – sondern genau jenen vollen, leicht fransigen Schnitt, mit dem sie schon in den Neunzigern für Aufsehen sorgte. Zuletzt trug sie den Look 1997, zu ihren legendären Striptease-Zeiten.

Für den Schnappschuss kombiniert sie lässige Jeans, ein graues Shirt, kaum Make-up – und strahlt dabei eine Frische aus, die fast unwirklich wirkt. Es ist, als hätte sie den Jungbrunnen gefunden. „Danke an Gucci, dass ich den Pony das erste Mal seit meinen Striptease-Tagen wieder tragen darf“, schreibt sie augenzwinkernd unter das Foto – und spielt charmant auf ihre eigene Ikonen-Vergangenheit an.

Verwechslungsgefahr mit Tochter Rumer Willis

Die Reaktionen auf Demis neuen Look lassen nicht lange auf sich warten. „Ich dachte, das wäre ihre Tochter!“, kommentiert jemand verblüfft. Und tatsächlich – mit dem neuen Pony sieht die Schauspielerin ihrer ältesten Tochter Rumer Willis verblüffend ähnlich. Die Fans überschlagen sich mit Komplimenten: „Ich bin besessen!“, „Wunderschön, ob mit oder ohne Pony!“

Fast drei Jahrzehnte liegen zwischen dem damaligen Filmfoto und dem neuen Instagram-Post, doch die "schönste Frau der Welt" Demi Moore scheint in der Zeit kaum gealtert zu sein. Mit dem Comeback ihres ikonischen Ponys beweist Demi Moore: Manche Looks sind einfach zeitlos – genau wie sie selbst.