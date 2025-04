Von TIME gekürt: Demi Moore gehört plötzlich zu den einflussreichsten Frauen der Welt

Demi Moores Luxus-Immobilien: Hier lebt der Hollywood-Star Demi Moore erlebt mit ihrer Rolle in „The Substance“ ein spektakuläres Comeback. Doch nicht nur ihre Filmkarriere sorgt für Aufsehen – auch ihre Immobilien sind beeindruckend. Die Schauspielerin hat im Laufe der Jahre luxuriöse Anwesen in Kalifornien, Idaho und New York besessen.