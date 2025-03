× Demi Moores Luxus-Immobilien: Hier lebt der Hollywood-Star

Demi Moore erlebt mit ihrer Rolle in „The Substance“ ein spektakuläres Comeback. Doch nicht nur ihre Filmkarriere sorgt für Aufsehen – auch ihre Immobilien sind beeindruckend. Die Schauspielerin hat im Laufe der Jahre luxuriöse Anwesen in Kalifornien, Idaho und New York besessen.

Für Demi Moore könnte es derzeit kaum besser laufen: Nach über 40 Jahren in der Filmbranche wurde sie für ihre Hauptrolle im Horrorfilm „The Substance“ mit einem Golden Globe ausgezeichnet – ihrer ersten großen Ehrung überhaupt – und erhielt zudem eine Oscar-Nominierung. Ihr hart erarbeitetes Geld investierte die Schauspielerin in die ein oder andere Immobilie, die sich sehen lassen kann!

Das Strandhaus in Malibu: Ein Zuhause mit Meeresblick

In den späten 1980er-Jahren lebte Moore mit ihrem damaligen Ehemann Bruce Willis in einem großzügigen Strandhaus in Malibu. Willis hatte das Anwesen 1987 für 2,15 Millionen Dollar erworben, kurz bevor er Moore kennenlernte und sie noch im selben Jahr heiratete. Das rund 450 Quadratmeter große Haus verfügte über ein Wohnzimmer mit doppelter Raumhöhe, einen Vorführraum, zwei Büros und einen Pool mit Blick auf den Pazifik. Während ihrer Zeit dort drehten beide einige ihrer bekanntesten Filme, darunter Ghost – Nachricht von Sam und Stirb langsam. Nach ihrer Trennung 1998 wurde das Anwesen zunächst vermietet, bevor Willis es 1999 für 6,7 Millionen Dollar verkaufte.

Penthouse in New York: Luxus mit Blick auf den Central Park

© Getty Images ×

Moore und Willis kauften 1990 ein exklusives Penthouse im berühmten San-Remo-Gebäude in Manhattan für 8 Millionen Dollar. Das dreistöckige Apartment erstreckte sich über die oberen Etagen des Südturms und bot einen atemberaubenden Blick auf den Central Park, die Skyline und den Hudson River. Mit sechs Schlafzimmern, fünfeinhalb Bädern und mehreren Terrassen gehörte es zu den beeindruckendsten Wohnungen der Stadt.

Nach der Scheidung 2000 blieb das Penthouse in Moores Besitz, doch mit der Zeit verbrachte sie immer weniger Zeit in New York. 2015 entschied sie sich, es für 75 Millionen Dollar zu verkaufen. Schließlich senkte sie den Preis auf 45 Millionen Dollar, um den Verkauf 2017 abzuschließen. „Dieses Zuhause ist zu schön, um nicht dauerhaft darin zu leben“, erklärte sie damals.

Die Ruhe-Oase in Idaho: Natur pur

© Getty Images ×

Nach der Trennung von Willis zog es Moore nach Idaho, wo sie ein über vier Hektar großes Grundstück in Hailey erwarb. Das Anwesen umfasst sechs Schlafzimmer, acht Bäder und eine atemberaubende Naturkulisse mit Wäldern, einem Fluss und einer Betonbrücke. Neben Schwimmen kann man dort auch Kajak fahren, Wildwasser-Rafting machen oder fliegenfischen – ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Hier zog sie ihre Kinder groß und verbrachte sogar die Pandemiezeit mit ihrer Familie.

Demi Moores Zuhause in Beverly Hills

2003 kaufte Moore ein abgelegenes Haus in Beverly Hills, das sie später mit Ashton Kutcher erweiterte. „Es war das erste Haus, das ich besichtigt habe, und ich wusste sofort: Das ist es“, erinnert sie sich. Obwohl sie die Lage und das Grundstück liebte, wurde das Haus mit der Zeit zu klein für ihre wachsende Familie. Zusammen mit ihrem damaligen Partner Ashton Kutcher ließ sie es daher von Designer Brad Dunning erweitern. Besonders wichtig war ihr dabei, die spektakuläre Aussicht auf den Canyon nicht zu beeinträchtigen. Heute lebt Moore noch immer in diesem Haus, allerdings bewohnt sie es nur mehr mit ihren Hunden.