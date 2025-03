Britney Spears: Diese ehemalige Traumvilla der Sängerin wird verkauft

Für 7,3 Millionen Dollar ist Britney Spears‘ ehemalige Villa in Beverly Hills zu haben. Das 700-Quadratmeter-Haus in einer der besten Wohngegenden der Stadt ist ein wahres Paradies für Familien. Wir haben die exklusiven Einblicke:

Die prachtvolle Villa in Beverly Hills markierte für Britney Spears (43) einen Neuanfang: Hier zog sie nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Kevin Federline (46), dem Vater ihrer beiden Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) ein. Von 2007 bis 2012 lebte die einstige Pop-Prinzessin in dem weitläufigen 700-Quadratmeter-Anwesen, das in der bewachten Gemeinde The Summit liegt und zu den exklusivsten Adressen der Stadt zählt. Jahre nachdem Spears es verkauft hat, ist es jetzt für 7,3 Millionen Euro (knapp acht Millionen Dollar) erneut auf dem Markt.

Die Villa im mediterranen Stil erreicht man über eine breite Auffahrt. Der Blick fällt sofort auf die vielen Balkone und den gepflegten Garten. © The Mega Agency ×

Traurige Berühmtheit

Britney Spears hat an ihre Zeit in dem Traumhaus nicht nur gute Erinnerungen: Hier erlitt sie ihren öffentlichen, von Paparazzi begleiteten Zusammenbruch, der sie in eine psychiatrische Einrichtung brachte und nach dem sie 13 Jahre lang unter Vormundschaft stand. Es war aber auch das Zuhause, das sie für sich und ihre Söhne schuf und zu einem wahren Paradies machte.

Das großzügige Anwesen in Beverly Hills ist minimalistisch eingerichtet © The Mega Agency ×

Im Außenbereich befindet sich neben einem großen Salzwasser-Pool und einem Jacuzzi ein abenteuerlicher Spielplatz mit einer langen Rutsche und einem Häuschen für die Kleinen.

Das Spielhaus im Garten ist ein Traum für die Kleinen, die an der großen Rutsche Spaß haben. © The Mega Agency ×

Dazu gibt es im Freien eine Feuerstelle und Lounge- und Essgelegenheiten für alle Gelegenheiten. Praktisch war für die Musikerin auch der schalldichte Vorführraum, den sie auch als Tonstudio nutzen konnte, wenn sie bei der Arbeit in der Nähe ihrer Buben sein wollte.

Zu dem mit Naturstein umrandeten Pool gelangt man über die großzügige Terrasse. © The Mega Agency ×

Ausreichend Platz

Auf die großzügige Wohnfläche verteilen sich sechs Schlafzimmer und sieben Badezimmer, in denen eine große Familie bequem unterkommt. Die liebevolle Gestaltung der Räume zeigt sich beispielsweise in den aufwendigen Tapeten der Badezimmer und einzigartigen Wandbildern der bekannten Künstlerin Maria Trimbell.

Das geschmackvoll eingerichtete Kinderzimmer wirkt dank des handgemalten Wandbilds bezaubernd. Ein entzückendes Detail ist die große Plüschgiraffe.

© The Mega Agency ×

In der gesamten Villa herrschen neutrale Töne vor: Zu freundlichem Weiß und warmen Beigetönen sorgen Holzmöbel und edles Gold für Abwechslung. Neben dem wohltuenden Farbschema erzeugt auch das viele Licht, das durch die großen Fenster ins Haus dringt, ein ausgesprochen einladendes Ambiente.

Der an der Küche angelehnte Essbereich eignet sich gut für tägliche Mahlzeiten im Kreis der Familie. © The Mega Agency ×

Das Herzstück ist der verbundene Wohn- und Essbereich im Untergeschoss. In der freundlichen Gourmetküche befindet sich eine Frühstückstheke, in einer Nische des Raums hat ein runder Esstisch mit fünf bequemen Stühlen seinen Platz gefunden. Das ist ein Traum für eine mehrköpfige Familie, die ihre täglichen Mahlzeiten gemeinsam genießen möchte.