So leben Meghan und Harry: Einblick in die Villa aus der Netflix-Serie

In ihrer neuen Netflix-Serie „With Love, Meghan“ zeigt sich die Ehefrau von Prinz Harry privat wie nie - auf einem traumhaften Anwesen, das nur 3 Kilometer von ihrem Haus entfernt liegt und diesem auch sehr ähnlich sieht.

Meghans Neujahrsbeginn ist durchwachsen. Zuerst freute sich die Ehefrau von Prinz Harry auf den Start ihrer neuen Netflix-Serie. „Ich hoffe, Ihr liebt die Show genauso wie ich es geliebt habe, diese zu machen“, kündigte sie auf ihrem neuen eigenen Instagram-Account das Projekt „With Love, Meghan“ an. Ab dem 15. Jänner gewährt die Herzogin, die spätestens seit dem berühmten „Megxit“ weltweit polarisiert, auf dem Streamingdienst Einblicke in ihr Privatleben. Sie kocht, sie dekoriert, sie gartelt.

In dieser Villa wurde die Netflix-Serie gedreht © Mega Agency ×

Um ihre Kinder zu schützen wurde in der Nachbars-Villa gedreht

So schön, so gut. Wenige Tage nach Ankündigung der Serie gab Meghan jedoch tieftraurig den Verlust ihres geliebten Hundes Guy, der auch in der Sendung zu sehen ist, bekannt. Und dann ist da natürlich auch noch das schreckliche Feuer-Inferno rund um Los Angeles, das auch das Zuhause von Meghan, Harry und ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) bedrohte.

Meghan als Deko-Queen in "With Love, Meghan" © Netflix ×

In Montecito im County Santa Barbara befindet sich das Luxusanwesen der „Exil-Royals“. Meghans neue Lifestyle-Serie vermittelt das Gefühl, sie wäre dort gedreht worden. Doch dies ist nicht der Fall. Vielmehr wurde für „With Love, Meghan“ eine ihrem Haus ähnliche Location gesucht, um trotz allem die Privatsphäre der berühmten Familie zu wahren. Als Filmkulisse diente daher die rund 300 Quadratmeter große Villa des wohlhabenden Ehepaares Thomas und Sherrie Cipolla – nur 3 Kilometer vom Anwesen der Sussex entfernt.

In dieser Küche schwingt Meghan den Kochlöffel © Mega Agency ×

Die Ranch sieht dem Anwesen von Meghan und Harry sehr ähnlich

Um 5 Millionen Dollar kaufte das Paar das neu erbaute hübsche Farmhaus samt Scheunenkomplex im Jahr 2017. Eingebettet in fünf Hektar große Avocado- und Zitronenhaine bietet die Ranch alles, was Meghan Markles Herz begehrt. Luxus – mit gemütlichem Flair. So bodenständig und dennoch extravagant, wie sich die Herzogin selbst gerne präsentiert. In der großen offenen Küche ihres Leih-Zuhauses, das nun übrigens auch als Hochzeitslocation gemietet werden kann, sieht man die zweifache Mutter kochen und backen. Zusammen mit Experten gibt sie Tipps für einen perfekten Lifestyle. Dieser wird dementsprechend opulent in den wunderschönen Räumlichkeiten der Villa inszeniert.

Traumhaus in Montecito © Mega Agency ×

Luxuriös, aber gemütlich - wie es die Herzogin gerne mag

Vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, ein großes Wohn- und Esszimmer mit offenem Kamin und traumhaftem Blick auf die Plantage sind im modernen Landhausstil perfekt eingerichtet. Die Nichtfarbe Weiß und helles Holz dominieren und sorgen für ein freundliches Ambiente sowie optimales Licht (für Dreharbeiten und Fotoshootings).

Die Villa soll jener von Meghan und Harry sehr ähnlich sehen © Mega Agency ×

Der Garten mit dem urigen Scheunenkomplex, der für Partys genutzt werden kann, hat es Meghan am meisten angetan. Hier präsentiert sie sich als Hobbygärtnerin – vielleicht so wie sie es auch in ihrem eigenen Zuhause, nur drei Kilometer von diesem Anwesen entfernt, tut. Bleibt zu hoffen, dass beide Traumhäuser nicht dem verheerenden Sunset Fire zum Opfer fallen.