Experte: Harry und Meghan "nicht mehr zu reparieren"

Prinz Harry und Meghan Markle stehen vor der großen Herausforderung, ihre "Marke" neu zu definieren.

Prinz Harry und Meghan Markle haben auch im Jahr 2024 für viel Aufsehen gesorgt, vor allem mit ihren häufiger werdenden Solo-Auftritten. Eine Entwicklung, die viele überrascht, nachdem Meghan einst betonte, dass sie und Harry immer zusammenhalten würden. Die getrennten Wege in der Öffentlichkeit haben allerdings die Spekulationen rund um ein mögliches Beziehungsende mehr und mehr angeheizt.

So musste sich Harry kürzlich in New York gegen harsche Trennungsgerüchte wehren. Bei einem prestigeträchtigen Event wies er diese lachend zurück und zeigte sich bedauernd ob der nicht in Erfüllung gehenden "Hoffnungen" seiner Kritiker.

Experte verrät mögliche Strategie

PR-Experte Ed Coram-James rät den Sussexes nun, sich auf die individuellen Stärken zu besinnen. Meghan sollte sich ihrer Schauspielkarriere und karitativen Arbeit widmen, um ein positiveres Image zu schaffen. Harry wiederum sollte sich indessen stärker für seine Arbeit mit Veteranen und im Bereich Naturschutz engagieren. Ein klarer Fokus auf derartige Projekte könnte es beiden ermöglichen, ihre Marke zu stärken und aus der Krise gestärkt herauszutreten.

Allerdings hegt der Experte ernsthafte Zweifel daran, ob die beiden für einen "Neustart" auch wirklich bereit sind - ansonsten sei die Ehe "nicht mehr zu reparieren". Denn: "Seien wir ehrlich - Harrys Verbindung mit Meghan wird in den Augen vieler immer als Belastung angesehen werden. Er muss allein gehen und sich auf die Dinge konzentrieren, die ihm wichtig sind, und die Geschichten über seine Ehe und die königliche Familie hinter sich lassen", so Coram-James im "Mirror".