Meghans Insta-Comeback: Irres Detail soll Scheidung von Harry bestätigen

Die Herzogin von Sussex feierte jüngst ihr Comeback bei Instagram.

Fans von Meghan Markle haben auf einen seltsamen Fehler in ihrem neuen Social-Media-Titel hingewiesen, der versehentlich impliziert, dass sie sich von Prinz Harry getrennt hat.

Kurzes Video

Die Herzogin von Sussex ist mit ihrem eigenen Instagram-Account ins Rampenlicht zurückgekehrt, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bereits fast 400.000 Follower hat. Sie kehrte mit dem einfachen Namen „Meghan“ und einem einzigen Beitrag, einem Video, zurück.





Aussage über Beziehung

Das Video zeigt den Royal und die ehemalige Schauspielerin, wie sie am Strand entlang läuft, bevor sie sich bückt, um „2025“ in den nassen Sand zu schreiben. Das Video wurde Berichten zufolge von ihrem Ehemann Prinz Harry inmitten von Gerüchten über den Zustand ihrer Beziehung gefilmt. Es lässt also darauf schließen, dass die zwei sich noch immer gut verstehen und nichts an den Trennungsgerüchten dran ist...

Royal-Fans

... wäre da nicht dieses eine Detail! Bei der Beschreibung auf Insta ist "Meghan, Duchess of Sussex" zu lesen. Eine Bezeichnung, die so nur von geschiedenen Royals verwendet wird. Handelt es sich um eine verheiratete Person, müsste "Meghan, the Duchess of Sussex" korrekterweise zu lesen sein. Gewissen Royal-Fans fällt auch einfach jedes Detail gleich auf!