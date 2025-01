Hier feiert Meghan ihr Instagram-Comeback

Die Herzogin von Sussex (43) veröffentlichte heute auf ihrem Social-Media-Kanal von Instagram ihren ersten Clip mit dem schlichten Titel @meghan.

Die zweifache Mutter sah typisch stilvoll aus und entschied sich für ein weißes, übergroßes, fließendes Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto strahlte Meghan in einem eleganten, figurbetonten Seidenkleid. Währenddessen ist in dem Video zu sehen, wie die Herzogin in Richtung einer Küste am Strand läuft – in einem Clip, der von Prinz Harry gefilmt wurde.

Ein Neujahrsgruß

Dann zeichnet sie die Ziffern des neuen Jahres – 2025 – in den Sand und deutet damit vielleicht auf ein bevorstehendes Projekt hin. Außerdem sieht man Meghan kichernd vor der Kamera davonlaufen.

Comeback im Netz

Die Rückkehr zu Instagram erfolgt, nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex sich vorgenommen hatten, nie wieder in die sozialen Medien zurückzukehren. Meghan hat ursprünglich alle ihre Social-Media-Konten im Januar 2018 geschlossen, kurz nachdem sie sich mit Prinz Harry verlobt hatte. Bevor sie Prinz Harry traf, hatte Meghan über drei Millionen Follower auf ihrem persönlichen Instagram-Account. Laut Social-Media-Experte Eric Schiffer könnte die ehemalige Schauspielerin mit ihrer Rückkehr in die sozialen Medien Millionen verdienen.