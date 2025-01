Meghan Markle in Trauer: "Danke für so viele Jahre"

Meghan hat ein wahres Familienmitglied verloren - ihren geliebten Guy!

Viele Tränen für die Herzogin: Meghan Markle trauert um ihren geliebten Rettungsbeagle Guy.

Mehr zum Thema

Nachricht auf Insta

Am Dienstag, 7. Jänner, machte sie die Nachricht vom Tod ihres Hundes auf ihrem neuen Instagram-Account öffentlich und schrieb unter anderem: „Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen - die Art von Tränen, die einen dazu bringen, unter die Dusche zu gehen, in der absurden Hoffnung, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht dafür sorgt, dass man sie nicht spürt, oder so tut, als wären sie nicht da. Aber sie sind da. Und das ist auch in Ordnung. Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Guy. Du hast mein Leben auf eine Weise erfüllt, die du nie erfahren wirst. Wie immer, Meghan.“

Hundeleben

Guy war ein ständiger Begleiter in Meghans Leben - von ihrer Zeit in Suits über Harrys Heiratsantrag im Garten bis hin zu ihrer königlichen Hochzeit. Er hatte auch einen Gastauftritt im Trailer für die Lifestyle-Serie der Herzogin, With Love, Meghan, wo er es sich in seinem Hundebett neben ihr in der Küche bequem machte.

Viele persönliche Momente

In ihrer emotionalen Würdigung auf Instagram, die von einer Zusammenstellung von Familienfotos und Videos von Guy im Laufe der Jahre begleitet wurde (einschließlich süßer Momente mit ihren Kindern, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3), teilte Meghan mit: „Im Jahr 2015 habe ich einen Beagle von einer Hundeauffangstation in Kanada adoptiert. Er war in einem Tierheim in Kentucky und hatte nur noch ein paar Tage zu leben. Ich schnappte ihn.... und verliebte mich in ihn.

„Sie nannten ihn 'der kleine Kerl', weil er so klein und zerbrechlich war, also habe ich ihn 'Guy' genannt. Und er war der beste Kerl, den sich ein Mädchen hätte wünschen können."