Herzogin Meghan am Herd: Trailer zu Netflix-Serie veröffentlicht

Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" erscheint am 15. Jänner bei Netflix.

Herzogin Meghan (43) gibt einen ersten Einblick in ihre neue Serie bei Netflix. Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" erscheint am 15. Jänner, wie der Streamingdienst ankündigte. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Im Trailer sieht man Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auftreten.

Prinz Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - und seine Frau Meghan hatten ihre königlichen Pflichten vor fünf Jahren niedergelegt und Großbritannien verlassen. Die beiden leben mittlerweile mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Druck durch Boulevardmedien

Als ein Grund für den Rückzug galt der Umgang der Boulevardmedien mit Meghan. Das Paar hatte auch Vorwürfe gegen Mitglieder der Royal Family erhoben, das Verhältnis zu ihnen gilt als schwierig.

Seitdem schlossen die beiden Verträge im Millionenwert ab, um finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Dazu gehört eine Zusammenarbeit mit Netflix. "Ich hoffe, ihr liebt die Sendung so sehr, wie ich es geliebt habe, sie zu machen", hieß es in einer Nachricht auf Meghans neuem Instagramkanal.