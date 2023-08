Rosenkrieg: Jetzt spricht Britney Spears über ihre Scheidung

Die Ehe von Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) ist am Ende. Jetzt äußert sich die Popsängerin.

„Wie jeder weiß, sind Hesam (vollständiger Vorname ihres Noch-Ehemannes, Anm. d. Red.) und ich nicht mehr zusammen ... 6 Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein wenig schockiert. Ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht! Aber ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen, ehrlich.", schreibt Spears auf Instagram.

Besonders kurios an ihrer Stellungnahme zu der Scheidung: Unter ihrem Beitrag postete sie ein Video von sich, in dem sie - wie so häufig - halbnackt tanzt und twerkt. Auffallend traurig wirkt sie auf den Aufnahmen nicht, während sie sich den Schweiß von der Stirn und dem Bauch wischt.

„Ich habe viel zu lange die Starke gespielt und mein Instagram mag perfekt erscheinen", so Spears, „aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle." Die 41-Jährige erklärt weiter: „Ich würde gerne meine Emotionen und Tränen zeigen, wie ich mich wirklich fühle, aber aus irgendeinem Grund musste ich immer meine Schwächen verstecken.“

Will ER nur Geld verdienen?

„Du sollst bedingungslos geliebt werden, nicht unter Bedingungen. Also werde ich so stark sein, wie ich kann und mein Bestes geben! Und das mache ich verdammt gut!“, so Spears. Mit diesem verwirrenden Trennungs-Statement reagiert Spears wohl auf einen Beitrag ihres Ex Sam Asghari. Dieser postete in seiner Instagram-Story ein knappes Statement: „Nach sechs Jahren Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden." Er wünsche Britney Spears jedoch nur das Beste.

Doch an seinen "Nur-das-Beste"-Wünschen für seine Ex gibt es Zweifel. Wie "Pagesix" berichtet, soll er Spears damit drohen, peinliche Geheimnisse auszuplaudern. Zudem soll er versuchen, das Maximum an Gewinn (trotz Ehevertrag) rauszuholen.

Betrog Spears ihren Noch-Ehemann?

Woran genau die Ehe gescheitert ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings verriet ein Insider gegenüber "TMZ", Sam habe den Verdacht, Spears hätte ihn mit mindestens (!) einem Angestellten betrogen. Außerdem soll sie einen Mitarbeiter ihres Anwesen gebeten haben, Nacktvideos von ihr zu drehen.