Ehe-Aus bei Britney Spears: Wie viel bekommt ihr Ex?

Laut Ehevertrag soll Sam Asghari (29) kein Geld von Britney Spears (41) kriegen – aber es gibt einen Haken.

Britney Spears und Sam Asghari lassen sich scheiden. Das gab der 29-jährige Noch-Ehemann in einer Instagram-Story bekannt. "Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden", schrieb Asghari. Mehrere US-Medien berichten, dass das 29-jährige Männermodel am Mittwoch in Los Angeles einen Antrag auf Scheidung eingereicht habe. Popstar Britney Spears hat sich noch nicht zu Trennung und Scheidung geäußert.

Wie viel bekommt Britneys Ex? Britney Spears und Sam Asghari haben einen Ehevertrag unterzeichnet und aus dem heraus geht, dass das Männermodel aus der Scheidung von der Pop-Ikone offenbar keinen finanziellen Vorteil ziehen wird. So soll der 29-Jährige im Falle einer Scheidung weder eine Abfindung noch ehelichen Unterhalt erhalten. Er darf nur die Geschenke, die Britney ihm gemacht hat, behalten, wie eine anonyme Quelle gegenüber dem US-Promiportal "TMZ" berichtet.

Bekommt er doch noch eine Abfindung?

Im Ehevertrag steht außerdem eine "umfangreiche Verschwiegenheitsklausel", die Sam Asghari verbietet, über seine Beziehung zu seiner Gattin zu sprechen, wie der Insider weiter behauptet. Genau aus dieser Klausel könnte der Schauspieler. Denn: Sein Anwalt, Neal Hersh, habe in Gerichtsunterlagen angedeutet, die Bedingungen des Ehevertrags anfechten zu wollen, so "TMZ". Laut dem Bericht wäre diese Klausel bei erfolgreicher Anfechtung nicht mehr gültig.

Dass Sam dann frei über die Beziehung zu Britney plaudern könnte, sei demnach eine große Bedrohung für die Pop-Sängerin. Die Möglichkeit, dass ihr Ex-Ehemann öffentlich über ihre Probleme oder Auseinandersetzungen sprechen könnte, könnte für Spears Grund genug sein, ihm doch noch eine Abfindung zu zahlen. Das vermuten zumindest die Quellen des US-Promiprotals.

Für Spears war es die dritte Ehe. zuvor war sie 2004 mit Jason Alexander verheiratet gewesen – aber nur für 55 Stunden. Danach wurde die Ehe schon wieder annulliert. Im selben Jahr heiratete sie den Tänzer Kevin Federline. Mit ihm bekam sie zwei Söhne: Sean Preston (17) und Jayden James (16). Federline und Spears trennten sich schließlich 2007. 2022 heiratete sie Asghari.