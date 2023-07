Popstar Britney Spears will endlich ihre Sicht der Dinge schildern!

Lange Jahre stand Sängerin Britney Spears (41) unter der Vormundschaft ihres Vaters, Jamie . Während dieser Zeit soll er alles kontrolliert haben, unter anderem ihre Auftritte als Sängerin und sogar ihre Verhütungsmethode. Während dieser Zeit entstand die Bewegung #freebritney, die beitragen wollte, sie aus der Kontrolle zu lösen. Die Vormundschaft endete 2021 nach 13 Jahren.

Mann schnauft in Video

Seitdem genießt Britney ihr freies Leben . Sie zeigt sich, so wie sie will auf Instagram, ist sehr offen in ihren Worten. Die Krönung: Am 24. Oktober wird Britney ihre Biografie veröffentlichen. Sie heißt "The Woman in me" und wird für mächtig Zündstoff sorgen. In einem etwas seltsamen Insta-Video kündigt sie das erscheinen an. Der Clip wurde von einem Mann aufgenommen, der immer wieder ziemlich schnauft währenddessen und ihr zum Schluss sagt: "Zu viel!" als Britney erzählt, dass sie nun Urlaub auf den Bahamas macht.

Das wissen wir über ihre Bio