"Keeping Up With the Kardashians"-Luxusvilla zu haben

Reality-Ikone Kris Jenner verkauft die berühmte Serien-Villa im kalifornischen Hidden Hills. Was 6.000 Quadratmeter TV-Geschichte zu bieten haben...

Kris Jenner, unerreichte Reality-Queen und Ikone aus dem Kardashian-Clan, trennt sich von einem ihrer wertvollsten Besitztümer: ihrem legendären 6.000 Quadratmeter-Anwesen in Hidden Hills, das durch die Erfolgsserie „Keeping Up With the Kardashians“ (KUWTK) weltbekannt wurde. Für einen stolzen Preis von 13,5 Millionen US-Dollar kann sich der neue Besitzer diesen Star-Luxus sichern. Wer die Villa komplett möbliert übernehmen möchte, muss mit 400.000 US-Dollar zusätzlich rechnen.

Kardashian-Serienjunkies kennen dieses Foyer. © HGM-Press ×

Hier wurde Reality-Geschichte geschrieben

Schon der erste Blick auf die schwarz-weiß geflieste Eingangshalle ruft bei Fans nostalgische Erinnerungen hervor. Das 825 Quadratmeter große Haus diente über ein Jahrzehnt lang als Dreh- und Angelpunkt der Familie Jenner-Kardashian. Während die inzwischen 69-jährige Kris Jenner dort lebte, waren auch ihre jüngsten Töchter Kendall (29) und Kylie (27) ein fester Bestandteil des Anwesens. Die älteren Kinder – Kim (44), Kourtney (45), Khloé (40) und Rob Kardashian (37) – schauten ebenfalls regelmäßig vorbei.

Die Dramen von Kris Jenner und ihren Töchtern sieht man jetzt in „The Kardashians“. © Getty ×

Luxus, wohin das Auge reicht. © HGM-Press ×

Luxus im Black&White-Style

Das mediterran inspirierte Haus wurde Ende der 1990er-Jahre erbaut und in den letzten Jahren aufwendig renoviert. Es verfügt über sechs luxuriöse Schlafzimmer, sowie insgesamt acht Badezimmer. Das Herzstück bildet das zweigeschossige Foyer mit einer eleganten Braut-Treppe, hohen Rundbogenfenstern und französischen Türen.

Die hohen französischen Fenster lassen viel Licht in die Ende der 1990er-Jahre errichtete Traumvilla. © HGM-Press ×

Vom Yogurt-Dispenser bis zum Spa

Die großzügige Gourmetküche lädt mit einer eingebauten Frozen-Yogurt-Maschine zu süßen Versuchungen ein – ein Detail, das besonders den Kardashian-Fans nicht entgangen sein dürfte. Die Hauptsuite von Kris Jenner beeindruckt mit einem privaten Balkon, einem Kamin, einem eigenen Fitnessstudio und einem Spa-Bad mit Dampfdusche. Der Außenbereich bietet eine exklusive Oase der Entspannung: Ein Pool mit Wasserfall, eine offene Cabana mit Kamin und zahlreiche Entertainment-Bereiche sorgen für ultimatives Hollywood-Flair. Eine Garage für vier Autos rundet den Luxus perfekt ab.

Die riesige Luxus-Küche spielt alle Stücke: inklusive Frozen-Yogurt-Maschine. © HGM-Press ×

Die Outdoor-Oase verwöhnt mit einem Pool samt Wasserfall und Jacuzzi. © HGM-Press ×

Mit dem Verkauf des Hauses endet ein Stück Fernsehgeschichte. „Keeping Up With the Kardashians“ (2007-2021) hat die Familie Kardashian-Jenner zu einer der einflussreichsten Dynastien im Showbusiness gemacht. Die Show gewährte intime Einblicke in das Leben der Promi-Familie und machte Kris Jenner zur erfolgreichsten „Momager“ der Welt. Nach dem Ende von KUWTK startete die Familie 2022 mit der neuen Reality-Serie „The Kardashians“ durch, die weiterhin die Höhen und Tiefen ihres glamourösen Lebens zeigt. Eines ist sicher: Das Anwesen mag den Besitzer wechseln – doch die Erinnerungen an die Dramen, Tränen und ikonischen Momente der Kardashians bleiben für immer.