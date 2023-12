So läuft unser Countdown für EURO 2024

Exakt ein halbes Jahr vor dem Eröffnungsmatch zur Fußball-EM 2014 in Deutschland (14.-14. Juli 2024) gab der ÖFB die Eckdaten für den Countdown bekannt.

Wenige Tage nach der letzten Bundesliga-Runde holt Teamchef Ralf Rangnick seine Spieler nach Windischgarsten, wo er im Hotel Dilly die Vorbereitung startet. Countdown-Phase 1 endet mit dem Testspiel in Wien am 4. Juni (voraussichtlich gegen Serbien).

Vom Schlosshotel Berlin aufs Hertha-Gelände

Spätestens am 12. Juni geht‘s für David Alaba & Co. ins EM-Basecamp ins Berliner Schlosshotel Berlin, wo sich einst das deutsche Team während der Heim-WM 2006 ihr Sommermärchen startete. Trainiert wird am Hertha-BSC-Gelände, das so wie das Olympiastadion nicht weit entfernt vom Schlosshotel liegt.

Am 17. Juni kracht die ÖFB-Auswahl in Düsseldorf im ersten EURO-Match auf Frankreich. Dann geht‘s jeweils im Berliner Olympiastadion am 21. Juni gegen den Play-off-Sieger und am 25. Juni gegen die Niederlande.

Für Rangnick passt alles perfekt

„Ich bin sehr froh, dass wir Berlin zu unserem Standort während der EURO machen werden. Das Hotel ist großartig und wir werden im Trainingszentrum von Hertha BSC perfekte Bedingungen vorfinden, damit sich die Mannschaft bestmöglich auf die Spiele vorbereiten kann“ Der Basecamp-Standort habe sich, so Rangnick, logisch ergeben: „Zwei unserer drei Gruppenspiele finden in Berlin statt. Das heißt, wir müssen nicht reisen, sondern brauchen nur 20 Minuten mit dem Bus ins Olympiastadion zu fahren. Das ist optimal.“