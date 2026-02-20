Alles zu oe24VIP
Dieser einfache Trick hält Ihre Wärmflasche viel länger warm
© Getty Images

Sofort ausprobieren!

Dieser einfache Trick hält Ihre Wärmflasche viel länger warm

20.02.26, 11:56
Ihre Wärmflasche wird viel zu schnell kalt? Ein einfacher Küchen-Trick sorgt jetzt dafür, dass die Wärme deutlich länger anhält.

Es gibt kaum etwas Besseres als eine warme Wärmflasche an kalten Tagen oder wenn der Bauch zwickt. Das Problem kennen aber wohl alle - kaum hat man es sich gemütlich gemacht, ist die Wärme nach etwa einer Stunde schon wieder verschwunden. Genau hier kommt ein überraschend einfacher Hack ins Spiel.

Der Trick stammt aus dem neuen Buch „Hätte ich das nur früher gewusst“ von Lifehack-Experte Malte Katebrink, in dem zahlreiche Alltagskniffe gesammelt sind, die das Leben ein kleines bisschen einfacher machen sollen. Und dieser hier ist fast schon genial simpel. 

Preis: 24,00 €  

© Komplett-Media

Der Trick: Salz ins Wasser geben

Ja, Sie lesen richtig - alles, was Sie brauchen, ist ein ganz gewöhnlicher Esslöffel Salz.

So funktioniert’s:

  1. Wärmflasche wie gewohnt befüllen: Füllen Sie Ihre Wärmflasche mit warmem (nicht kochendem) Wasser.
  2. Einen Esslöffel Salz hinzufügen: Geben Sie etwa einen Esslöffel Salz ins Wasser.
  3. Gut verschließen & schütteln: Die Wärmflasche fest zudrehen und kurz durchschütteln, damit sich das Salz gleichmäßig verteilt.
  4. Zurücklehnen und genießen: Die Wärme hält nun deutlich länger an. 

Warum bleibt die Wärmflasche länger warm?

Der Grund ist überraschend simpel: Salzwasser kann Wärme besser speichern als normales Wasser. Die Wärme wird dadurch langsamer an die Umgebung abgegeben - die Wärmflasche kühlt also nicht so schnell aus. Das Ergebnis: länger anhaltende, gleichmäßige Wärme ohne zusätzlichen Aufwand. 

Funktioniert auch bei Kerzen

Der Trick lässt sich laut Buch sogar auf Kerzen übertragen. Wenn Sie eine kleine Prise Salz in flüssiges Kerzenwachs streuen, kann das Licht bis zu 25 Prozent länger brennen. Auch hier sorgt das Salz dafür, dass Energie langsamer abgegeben wird. 

 

Manchmal sind es die simpelsten Ideen, die den größten Unterschied machen.

