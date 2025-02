× So luxuriös lebte Film-Ikone Audrey Hepburn in der Schweiz

Im Schweizer Dorf Tolochenaz bei Lausanne liegt das Anwesen der Film-Ikone Audrey Hepburn, das nun zum Verkauf steht.

Audrey Hepburn (1929-1993) schrieb Filmgeschichte - jetzt steht ein Stück Filmgeschichte zum Verkauf, und das inmitten der malerischen Schweizer Landschaft. Die ehemalige Villa der ewigen Stilikone und Hollywood-Legende sucht einen neuen Besitzer. Wer sich ein Leben in wahrhaft exklusivem Ambiente vorstellen kann, hat jetzt die seltene Gelegenheit, sich dieses außergewöhnliche Anwesen zu sichern.

Die Villa "La Paisible", was so viel wie "der friedliche Ort" bedeutet, liegt in Tolochenaz, einem beschaulichen Dorf nahe Lausanne. Hier lebte Audrey Hepburn über drei Jahrzehnte lang, fernab des Glamours von Hollywood, um sich ganz ihren Kindern und humanitären Projekten zu widmen.

Audrey Hepburns Rückzugsort in der Schweiz

© HGM/Press ×

Der Charme des Anwesens ist noch heute spürbar -eine Oase der Ruhe, umgeben von jahrhundertealten Bäumen und einem traumhaften Garten. Das Haus beeindruckt mit rund 1.000 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf drei Etagen. Hochwertige Materialien wie edler Eichenparkett und Terrakottaböden prägen das luxuriöse Interieur. Mit insgesamt 21 Zimmern, darunter 12 großzügige Schlafzimmer und acht elegante Bäder, bietet das Domizil Platz für höchste Wohnansprüche.

© HGM/Press ×

Für zusätzlichen Komfort sorgen fünf separate Eingänge, darunter einer, der in ein eigenständiges Service-Apartment führt -perfekt für Gäste oder Personal. Zwei Treppen und ein Aufzug verbinden die Etagen und garantieren ein Wohnerlebnis auf höchstem Niveau.

Privatsphäre

© HGM/Press ×

Ein weiteres Highlight der Villa ist das weitläufige Grundstück mit über 16.000 Quadratmetern. Hier genießt man ungestörte Privatsphäre und eine atemberaubende Naturkulisse. Der beheizte Pool lädt zum Entspannen ein, während zwei große Garagen und zahlreiche Parkplätze genügend Platz für bis zu 15 Fahrzeuge bieten.

© HGM/Press ×

Audrey Hepburn zog sich nach ihrer glanzvollen Hollywood-Karriere bewusst in diese friedliche Umgebung zurück. Hier widmete sie sich vor allem ihrer Rolle als Mutter zweier Söhne und engagierte sich als UNICEF-Botschafterin für Kinder in Not. Die Villa spiegelt noch heute ihren Geist wider - eine Mischung aus Eleganz, Bescheidenheit und zeitlosem Stil.

Der Kaufpreis für Hepburns Vermächtnis bleibt vorerst geheim, doch eines ist sicher: Wer sich diesen traumhaften Rückzugsort sichern will, muss tief in die Tasche greifen. Fans der Filmikone und außergewöhnlicher Immobilien werden dies aber bestimmt gerne tun.