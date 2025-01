Exklusiver Einblick: Gucci-Villa steht zum Verkauf

1951 von Aldo Gucci, dem ältesten Sohn des legendären Modehausgründers Guccio Gucci, erbaut, ist die lachsfarbene Villa in Rom bis heute Sinnbild exklusivenDesigns und luxuriösen Lebens. Ein Streifzug durch ein Stück Modegeschichte.

Gucci-Fans und Fashionbegeisterte aufgepasst: Diese lachsfarbene, vierstöckige Villa Gucci im Herzen Roms, ein architektonisches Juwel, wird derzeit für 13,9 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Die prestigeträchtige Residenz, die sich noch immer im Besitz der Familie Gucci befindet, repräsentiert nicht nur Luxus, sondern auch die Geschichte einer der berühmtesten Modefamilien der Welt. 1951 von Aldo Gucci (1905-1990), dem ältesten Sohn des Modehausgründers Guccio Gucci, erbaut, spiegelt die Villa das Erbe und den Geschmack ihrer Zeit wider.

Musik, Architektur... alles, was Schönheit widerspiegelte, faszinierte den Hausherren, der die Marke Gucci zu dem machte, was sie bis heute ist. © HGM-Press ×

Villa mit Mode-Geschichte

Die 2.000 Quadratmeter große Villa kombiniert toskanisches und englisches Design und vereint so zwei Stile, die für Raffinesse und Eleganz stehen. Aldo Gucci setzte auf diese außergewöhnliche Kombination, weil seine Ehefrau Olwen Price in Großbritannien geboren wurde. Die großen Erkerfenster sind nicht nur eine Hommage an ihre Heimat, sondern lassen auch ausreichend Licht in die stilvollen Innenräume strömen und geben den Blick auf die prachtvolle Umgebung frei.

Sieben Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für große Familien. © HGM-Press ×

Über sieben Schlafzimmer verfügt das Anwesen – jedes davon hat ein eigenes Badezimmer. Im Erdgeschoss befindet sich eine großzügige Küche, die perfekt für festliche Anlässe geeignet ist, sowie ein einladendes Esszimmer. Ein Hobbyraum mit Billardtisch und Kamin bietet Raum für Freizeit und Unterhaltung. Das Arbeitszimmer im Erdgeschoss verkörpert die Eleganz, die den Geist der Familie Gucci widerspiegelt, während die oberen Stockwerke mit ihrer luxuriösen Gestaltung und dem Penthouse mit Zugang zur Dachterrasse beeindrucken. Von der Terrasse aus genießt man einen atemberaubenden Blick auf das Altare della Patria, eines der bekanntesten Wahrzeichen Roms.

Eine Oase der Ruhe erhebt sich förmlich über der pulsierenden italienischen Metropole.

© HGM-Press ×

Die Villa ist von einem weitläufigen, 10.000 Quadratmeter großen privaten Park umgeben. Ein gewundenes Tor und eine elegante Auffahrt führen zur Hauptvilla, die sich wie eine Oase inmitten des Trubels der Stadt erhebt. Innerhalb des Gartens, der mit seiner Ruhe und seiner natürlichen Schönheit besticht, befindet sich ein Swimmingpool. Unterhalb des Hauptanwesens, mit einem separaten Eingang, liegt ein kleineres Haus, das als Gäste- oder Personalunterkunft genutzt werden kann.

Das legendäre Gucci-Grün, das eigentlich den Namen Bangladesh Green trägt, ist freilich auch in dieser Villa zu finden. © HGM-Press ×

Über Generationen war die Villa Gucci ein zentraler Treffpunkt für die Familie. Feiertage, wichtige Anlässe und feudale Feste wurden hier gemeinsam verbracht. Das Anwesen sollte als Ort der Harmonie und des Zusammenhalts für die Familie dienen. Davon, dass der Haussegen im Hause dennoch immer wieder gehörig schief hing, zeugt auch der Film „House of Gucci“, in dem Al Pacino den alternden Aldo Gucci und Lady Gaga Patrizia Reggiani, die Maurizio Gucci 1995 ermorden ließ, mimt. Als treibende Kraft hinter der internationalen Expansion des Unternehmens gilt Aldo als einer der Schöpfer des modernen Luxusmarktes. Seine Vision und sein Unternehmergeist haben Gucci zu einer der weltweit führenden Modemarken gemacht. Schon früh erkannte Aldo das Potenzial der Marke, über Italien hinauszuwachsen. Er öffnete 1953 den ersten Gucci-Store in New York und legte damit den Grundstein für den internationalen Erfolg des Unternehmens. Unter seiner Führung wurde das ikonische Gucci-Logo mit den sich überschneidenden Gs eingeführt, das bis heute ein Symbol für Eleganz und Luxus ist.

Große Erkerfenster erinnern an britische Herrenhäuser und lassen viel Licht in die edel eingerichteten Räume, in denen Aldo auf starke Farbakzente und elegante Antiquitäten setzte. © HGM-Press ×

Neben seiner Karriere war Aldo auch ein Liebhaber von Kunst, Design und schönen Häusern. Sein Geschmack spiegelte sich in der Architektur und Einrichtung der Villa in der Via della Camilluccia wider, die er als persönliches Refugium und zugleich als Ausdruck seiner Ästhetik konzipierte. Die Kombination aus toskanischen und englischen Elementen zeigt Aldos Wertschätzung für Tradition und Innovation gleichermaßen. Für künftige Besitzer bietet das Anwesen zweifelsohne die einmalige Gelegenheit, ein Stück Modegeschichte zu erwerben und in einem der prächtigsten Anwesen Roms zu leben. Es ist schließlich mehr als nur ein Haus – es ist ein Denkmal für den Gucci-Style.