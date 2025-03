Verrückt nach Renée Zellwegers Traumvilla

Kurz nach Start des nächsten „Bridget Jones“-Hits verkauft Renée Zellweger ihre private Traumvilla in den Topanga Hills von Kalifornien – um 8 Millionen Dollar.

Zellwegers außergewöhnliches Anwesen

Hollywood-Star Renée Zellweger sorgt derzeit mit „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ in den Kinos für gute Unterhaltung. Zum Staunen bringt die 54-Jährige mit Einblicken in ihre ganz private Welt: In den malerischen Topanga Hills von Kalifornien schuf die zweifache Oscar-Preisträgerin („Judy“, „Unterwegs nach Cold Mountain“) ein wahres Paradies, das sie mit viel Liebe zum Detail umgestaltete. Nun steht dieses außergewöhnliche Anwesen für rund 8 Millionen Dollar zum Verkauf.

In den Santa Monica Mountains fand Zellweger dieses 10 Hektar große Anwesen. © HGM-Press ×

Kraftort mit Star-Appeal

Das beeindruckende Hacienda-Anwesen erstreckt sich über fast 10 Hektar unberührter Natur und bietet absolute Privatsphäre – ein perfekter Rückzugsort fernab des Hollywood-Trubels. Zellweger investierte viel Zeit und Leidenschaft in die Neugestaltung des Hauses, das mit seiner Mischung aus rustikalem Charme und modernem Luxus besticht.

Auch im Badezimmer kann man den Blick in die Natur genießen. © HGM-Press ×

Schon die von majestätischen Eichen gesäumte Auffahrt vermittelt das Gefühl, eine andere Welt zu betreten. Im Inneren erwarten Besucher:innen venezianisch verputzte Bögen, authentische spanische Fliesen und Holzbalkendecken, die eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Der großzügige Wohnbereich öffnet sich direkt zur Poolterrasse, die einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Canyons und Berge freigibt.

Die Luxusküche ist mit hochwertigen Geräten ausgestattet. © HGM-Press ×

Private Wanderwege und eine Infinity-Pool-Anlage

Mit vier Schlafzimmern und fünf Badezimmern auf über 400 Quadratmetern bietet die Villa reichlich Platz für Komfort und Eleganz. Die Chefküche mit hochwertigen Geräten ist ein Traum für jeden Hobbykoch, während der stilvolle Essbereich und der Medienraum ideale Orte für gesellige Abende sind. Besonders beeindruckend sind die weitläufigen Außenanlagen: Ein Infinity-Pool, private Wanderwege und wunderschön gestaltete Terrassen laden dazu ein, die kalifornische Sonne in vollen Zügen zu genießen. Wer einmal hier gewohnt hat, wird verstehen, warum Zellweger dieses Haus zu ihrem ganz persönlichen Refugium machte.

Zu ihrem persönlichen Rückzugsort wurde das idyllische Anwesen für Renée Zellweger. © HGM-Press ×

Ein Juwel für Bridget Jones-Fans

Neben ihrer Leidenschaft für Architektur steht die gebürtige Texanerin derzeit beruflich wieder im Rampenlicht. Der vierte Teil der beliebten „Bridget Jones“-Filmreihe, in der sie nach dem Tod ihres Ehemanns Mark Darcy (gespielt von Colin Firth) als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern neue Herausforderungen meistert, löste erneut einen Hype um die Komödie aus.Jetzt bietet sich Fans die Chance, in das exklusive Anwesen des Schauspiel-Stars einzuziehen. Ein Juwel für alle, die nach einem einzigartigen Rückzugsort inmitten der Natur suchen, ein Traumhaus, dem es nur an einem fehlt: an dem lustigen Chaos, das wir aus den legendären Bridget Jones-Filmen kennen.