Renée Zellweger ist als Bridget Jones "Verrückt nach ihm"

Noch einmal hüpft Renée Zellweger als Bridget Jones auf der Suche nach der großen Liebe von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Seit Bridget Jones im ersten Teil der kultigen Filmreihe „Schokolade zum Frühstück“ gegessen hat, sind 24 Jahre vergangen, in denen die patscherte Titelheldin die große Liebe gefunden, verloren und wiedergefunden hat. Jetzt kehrt Renée Zellweger (55) zum vierten Mal in ihrer Paraderolle, die auf den Romanen von Helen Fielding basiert, zurück und steht in „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ (ab 27. Februar im Kino) wieder alleine da.

Single Mum

Ihr Traummann Mark (Colin Firth) ist vor vier Jahren verstorben und Bridget schlägt sich als Alleinerzieherin durch ihren chaotischen Alltag. Bei der Erziehung ihres zehnjährigen Sohnes Billy (Casper Knopf) und ihrer sechsjährigen Tochter Mabel (Mila Jankovic) baut sie auf die Unterstützung ihrer bunten Wahlfamilie. Zu ihrem treuesten Freundeskreis gehört auch Bridgets Ex-Schwarm Daniel Cleaver (Hugh Grant), mit dem es, nachdem er im letzten Teil nicht dabei war, ein von den Fans langersehntes Wiedersehen gibt. Wer Bridget kennt, weiß: Das Singleleben ist auf Dauer nichts für sie. Also stürzt sie sich in neue Abenteuer und findet auf einer Dating-App den ebenso charmanten wie jungen Roxster (Leo Woodall), der ihr das romantische Köpfchen verdreht. Vielleicht ist aber auch Walliker, der überrationale Naturwissenschaftslehrer ihres Sohnes, der Richtige für sie. Die beiden verbindet eine Reihe peinlicher Begegnungen...

© 2025 Universal Studios Ab 27. Februar sucht Renée Zellweger im vierten Teil der Filmreihe um die tollpatschige Bridget Jones wieder nach ihrem Mr. Right. Als Witwe und Mutter von zwei Kindern stolpert sie durch ihr Leben und lässt dabei kaum ein Fettnäpfchen aus. Auch diesmal steht sie vor der Frage, wer der Richtige für sie ist: der junge Charmebolzen Roxster (Leo Woodall) oder Lehrer Walliker (Chiwetel Ejiofor)? Dabei kann sie auf die Unterstützung ihres treuen Freundeskreises bauen, zu dem auch Ex-Schwarm Daniel Cleaver (Hugh Grant) gehört. Liebgewonnene Freundin

„Sowohl in den Büchern als auch auf der Leinwand hat man das Gefühl, eine liebe Freundin wiederzusehen“, freut sich Hauptdarstellerin Renée Zellweger selbst, dass sie Bridget Jones ein viertes Mal spielen durfte. „Es ist wirklich interessant, wenn eine fiktive Figur im gleichen Tempo durchs Leben geht wie die Menschen, die sich mit ihr identifizieren und sie lieben. Die Filme zeigen, so Zellweger, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein: „Man kann trotzdem Liebe finden, erfolgreich und glücklich sein, indem man sich einfach selbst treu bleibt. Es ist völlig okay, wenn man unvollkommen ist.“