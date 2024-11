Bridget Jones: "Will nicht mehr leben" Fans verzweifelt weil ER stirbt

Fans der Buch- und Kinoreihe sind am Boden zerstört.

Die liebenswerte, etwas verwirrte, starke und komische Bridget Jones ist bald zurück! Renee Zellweger schlüpft einmal mehr in die Kultrolle.

Mehr zum Thema

Kinder groß ziehen

Jetzt ist der Trailer da und Fans sind am Boden zerstört: Fans ahnten allerdings schon, was passiert, da der Film wieder auf einem Roman von Helen Fielding basiert. So hat Jones mit dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) zu kämpfen und zieht alleine zwei Kinder groß. Ihr früherer Liebhaber Daniel Cleaver (Grant) fungiert inzwischen als eine Art ulkiger Onkel für die beiden.

Fans entsetzt

In den sozialen Netzwerken ist jetzt zu lesen: "Ich möchte nicht mehr in einer Welt leben, on der Darcy einfach nicht existiert", "Warum dürfen die kein Happyend haben?" oder "Der Ehemann ist tot?" und "Ihr bringt Darcy besser wieder zurück!"

Wer ist ihr Neuer?

Doch Bridget muss nicht auf Sex verzichten, so viel wird im Trailer auch verraten. Doch mit wem begibt sie sich in den intimen Nahkampf? Natürlich wäre Hugh Grant alias Daniel Cleaver einmal mehr zur Stelle. Aber auch ein viel jüngerer Mann kommt in Frage...