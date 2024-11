Hier zieht DIESER "Bridgerton"-Star blank

Die Netflix-Serie "Bridgerton" hat die Zuschauer mit ihren leidenschaftlichen Liebesgeschichten verzaubert. Nun sorgt eine der Hauptdarstellerinnen, Simone Ashley, für neue Aufregung: Sie ziert den neuen Pirelli-Kalender und zeigt sich dabei von einer ganz neuen, sinnlichen Seite.

Simone Ashley, die in "Bridgerton" die Rolle der Kate Sharma verkörperte, hat die Zuschauer bereits mit ihrer charismatischen und intelligenten Darstellung begeistert. Nun beweist sie, dass sie nicht nur schauspielerisch, sondern auch optisch einiges zu bieten hat.

Sie spielt in „Bridgerton“ die Rolle als Kate Sharma, die aus Indien nach England kommt – und schließlich mit ihrer cleveren Art dem begehrten Adeligen Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) den Kopf verdreht.

Fotograf kehrt zu Wurzeln zurück

Ganz im Sinne früherer legendärer Ausgaben des Pirelli-Kalenders hat sich der in New York ansässige Fotograf Ethan James Green entschieden, die 51. Ausgabe von The Cal zu nutzen, um mit Nacktheit zu spielen und zu ergründen, was Schönheit heute bedeutet.

In den letzten Jahren, in denen der Pirelli-Kalender oft durch übertriebene Posen und retuschierte Bilder auffiel, setzt die aktuelle Ausgabe auf Natürlichkeit und Authentizität. Die Models präsentieren sich ungeschminkt und zeigen ihre Körper in ihrer natürlichen Schönheit.

Vielfältige Besetzung

Die Schauspielerin und das Model Hunter Schafer, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Padma Lakshmi, die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith sowie die Schauspieler Vincent Cassel und John Boyega gehören zu den vielfältigen Darstellern und Darstellerinnen des neuen Kalenders. "Das sind die Menschen, die ich für sehr schön halte", sagt Green über die Porträtierten. Die Aufnahmen entstanden im Mai und Juni in Miami.