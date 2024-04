Rock-Legende Rod Stewart: Einblicke in seine 80-Millionen-Dollar Villa

Um 80 Million Dollar kann man jetzt so wohnen wie Rockröhre Rod Stewart es liebt. Der Kultbarde verkauft nämlich seinen Palast in Los Angeles.

Mit 79 Jahren ist Rod Stewart im „Swing Fever“. Vor wenigen Wochen brachte der kultige Barde („I Am Sailing“, „Da Ya Think I‘m Sexy“) zusammen mit Jools Hollands Big Band sein neues, durchaus ungewöhnliches Album heraus. Und: der Vater von acht Kindern (von fünf Frauen) geht auch auf Tour. Am 2. Juli spielt er in der Wiener Stadthalle auf.

Rod Stewart und Penny Lancaster verkaufen ihr Anwesen in Los Angeles. © HGM-Press ×

Prunkvolle Villa für 80 Millionen Dollar zu haben

Zeit zu chillen hat der britische Rock-, Pop- und nun Swing-Star also wenig, weshalb er sich jetzt wohl auch von seinem Traumpalast in Los Angeles trennt. Für 80 Millionen US-Dollar verkauft Rod Stewart das schlossartige Anwesen in der bewachten Wohnanlage North Beverly Park in der Stadt der Engel. Die Luxusvilla im europäischen Landhausstil wurde vom kanadischen Architekten Richard Landry, der auch „König der Megamansions“ genannt wird, gebaut. Das Haus mit der doppelten Treppe in der Eingangshalle hat eine Wohnfläche von 2.600 Quadratmetern und steht auf einem 14.570 Quadratmeter großen Grundstück.

Sonnenkönig Louis XIV. inspirierte Architekt Richard Landry bei der Errichtung der Villa in L.A. © HGM-Press ×

Viel Platz können Rod Stewart und seine Ehefrau, Ex-Model Penny Lancaster (53), gut gebrauchen. Der leidenschaftliche Familienvater und inzwischen dreifache Großvater ist bekannt für seine großen Patchwork-Feste. In neun Schlafzimmern mit insgesamt 12 dazugehörigen Badezimmern konnten es sich hier alle gemütlich machen. Wer ein wenig abseits des pompös eingerichteten Palastes logieren wollte, zog einfach ins 420 Quadratmeter große Gästehaus auf dem imposanten Anwesen.

Kitsch as Kitsch can! Rod Stewarts Geschmack ist so ungewöhnlich und laut wie seine Stimme. Im Schlafzimmer dominiert Weiß – und Gold, versteht sich. © HGM-Press ×

Zusammen gekocht wurde oft in der modern ausgestatteten Gourmetküche, gegessen im Speisesalon, in dem bis zu 20 Gäste Platz nehmen konnten. Zurückziehen kann sich der neue Besitzer des 80 Millionen Dollar-Wohntraums in der Bibliothek oder in einem der beiden Fitnessstudios, in denen sich Rocking Rod ebenfalls fit hielt. Dass das dank 150 Millionen verkaufter Platten über 200 Millionen Euro schwere Reibeisen all das aufgibt, liegt daran, dass Rod Stewart den USA schon vor längerem den Rücken kehrte. Seit 2016 wohnen Penny und Rock in Essex, außerhalb von London.

Feudales Interieur, teure Böden und Stuckaturen passen in den Palast. © HGM-Press ×

Seine Liebe zu Europa hatte sich auch in dem US-Palast, den sich Stewart 1991 zulegte, widergespiegelt. Architekt Richard Landry, auf dessen Künste und „European Style“ auch schon Stars wie Mark Wahlberg, Gisele Bündchen und Tom Brady in Sachen Wohnen setzten, hatte sich für Rods Prachtvilla von der Zeit des Sonnenkönigs Louis XIV. (1638–1715) inspirieren lassen. Dies ist auch in der Parkanlage samt überdimensionalem Swimming-Pool, Whirlpool und perfekt geschnittenen Bäumen und Sträuchern zu erkennen.

Bombastisch ist auch die Parkanlage samt Riesenpool. © HGM-Press ×

Doch auch Rod Stewarts Liebe zum Fußball kam in seinem Zuhause in den USA nicht zu kurz: auf einem eigenen Fußballplatz konnte der Sänger mit seinen Kids auch kicken. Wenn er nicht gerade einem weiteren, ungeahnten Hobby nachging: der Rockstar der 1970er-Jahre ist seit seiner Kindheit ein Modelleisenbahn-Fan und errichtete in seinem Haus in Los Angeles eine detailgetreue Modellbahnstadt aus den 1940er-Jahren. Ebendiese ließ er nun nach England verfrachten – und machte so dem neuen Besitzer seines Traumpalastes Platz. Für 80 Millionen Dollar bleibt diesem aber ohnehin genug Raum für seine eigenen Leidenschaften.