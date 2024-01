Verkauft: Das sind die teuersten Promivillen des Jahres

Die Immobilien der Stars fallen in der Regel etwas größer, und luxuriöser aus. Wenn die Promis ihr pompöses Eigenheim wieder verkaufen, bringt das Millionen ein.

Trotz Kino, Tennisplatz und Co. kann den Promis in ihren Villen schon einmal langweilig werden. Kein Wunder also, dass sich einige Stars für einen Tapetenwechsel entschieden haben und ihre luxuriösen Anwesen wieder verkaufen. Die Häuser von Prominenten sind gefragt, deshalb macht kaum jemand Verlust. Wir zeigen die drei Top-Verdiener des letzten Jahres.



Platz 3: Céline Dion

Mit dem Verkauf ihrer Luxusvilla machte Céline Dion über 20 Millionen Dollar Gewinn. © Getty Images ×

Um einen Rekordwert von satten 30 Millionen Dollar verkaufte die Sängerin ihr Luxusanwesen in Las Vegas, das sie erst im Jahr 2027 für 9,2 Millionen Dollar ergatterte. Ein Jahr lang wurde die XL-Villa aufwendig renoviert, um sie jetzt wieder zu verkaufen. Unklar ist, ob die My-Heart-Will-Go-On-Interpretin jemals darin gewohnt hat oder der Kauf reine Investition war. Über das Aussehen der Villa ist nur wenig bekannt, da das Haus nie offiziell auf dem Markt war. Aber die moderne Wüsten-Oase beherbergt 4 Schlafzimmer, 12 Bäder und steht auf einem 1,4 Hektar großem Grundstück.

Platz 2: Brad Pitt

Hier wohnte Brad Pitt zusammen mit Ex-Frau Angelina Jolie und den 6 gemeinsamen Kindern. © Backgrid

Das Anwesen, in dem Brat Pitt zusammen mit Ex-Frau Angelina Jolie ihre sechs Kinder aufzogen, wurde 2023 um ganze 33 Millionen Dollar verkauft. Der Schauspieler kaufte die Luxusvilla 1994 für rund 1,7 Millionen Dollar und baute in den folgenden Jahren immer mehr Immobilien dazu. Insgesamt umfasst das 6700 Quadratmeter große Grundstück sieben Schlafzimmer, sieben Badezimmer, zwei Swimmingpools und einen Tennisplatz. Die glückliche Käuferin ist Aileen Getty, ebenfalls Schauspielerin, und er zog im Tausch dafür in ihr bisheriges, kleineres Anwesen.

Platz 1: Mark Wahlberg

Das Luxusanwesen wurde für 55 Millionen Dollar verkauft. © Anthony Barcelo / weahomes.com

Mark Wahlberg verkaufte seine Mega-Mansion für eine gewaltige Summe von 55 Millionen Dollar – somit der teuerste Hausverkauf des letzten Jahres. Ursprünglich verlangte der Filmstar jedoch 87,5 Millionen Dollar, gab aber schon bald mehrere Millionen Rabatt. Trotzdem bleibt er der Top-Verdiener des Jahres, denn gekauft hatte er das Land 2009 für nur 8,25 Millionen Dollar. Der neue Besitzer darf sich auf 12 Schlafzimmer, 20 Bäder, eine zweistöckige Bibliothek und einen Golfplatz freuen. Außerdem verfügt das Luxusanwesen über ein Kino, einen Weinkeller und ein Fitnessstudio.