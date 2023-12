× So wohnt Victoria's Secret Supermodel Romee Strijd

Sie wollten immer schon wissen, wie ein internationales Topmodel wohnt? Das niederländische Model Romee Strijd öffnet die Türen ihrer Luxusvilla und bietet einen exklusiven Einblick in ihr Zuhause.

Nach mehreren Jahren in New York sind Romee Strijd und ihr Ehemann Laurens van Leeuwen in die Niederlande zurückgekehrt und haben sich in einem Traumhaus in der Nähe von Delft niedergelassen, wo sie mit ihren beiden Töchtern June und Mint leben. Das Model-Paar, das regelmäßig auf den Catwalks renommierter Modehäuser wie Balmain und Dior zu sehen ist, teilte in den sozialen Medien einen virtuellen Rundgang durch das Haus.

© Anton Vasbinder ×

Design trifft auf Gemütlichkeit

Die Villa, idyllisch in der ruhigen Landschaft von Südholland gelegen, verfügt über zwei Schlafzimmer – ein Hauptschlafzimmer mit großem begehbaren Kleiderschrank und ein charmantes Kinderzimmer. Zudem bietet sie eine großzügige Küche, ein kunstvoll gestaltetes Wohnzimmer und einen Garten mit Swimmingpool, Whirlpool und einem privaten Fitnessraum.

© Anton Vasbinder ×

Das Haus ist ein Paradies für Minimalisten. Mit einer gelungenen Kombination aus Designermöbeln in organischen Formen und handverlesenen Accessoires schaffen Rommee und Laurens einen Ort, an dem sie nicht nur entspannen, sondern auch neue Energie tanken können.

© Anton Vasbinder ×

In der offenen Küche und im Wohnzimmer setzt das Paar bewusst auf Naturstein und weitere natürliche Materialien, um die bestmögliche Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Auch bei der Farbwahl orientiert sich Romee Strijd an der Natur und wählt gedeckte Erdtöne in Braun, Beige und Grau.

© Anton Vasbinder ×

Die Villa des Supermodels hautnah erleben

Im Januar öffnen die Stars zum ersten Mal die Türen ihrer Luxusvilla für einen einmaligen Aufenthalt auf Airbnb und bieten Gästen einen exklusiven Einblick ihr Zuhause selbst zu erleben. Der von Romee und Laurens angebotene kostenlose Aufenthalt findet am 6. Januar 2024 statt und ist für bis zu drei Personen geeignet. Und das Beste: Der Aufenthalt inkludiert auch ein persönliches Treffen mit dem Paar und eine private Führung durch ihr Anwesen. Fashionistas können den Aufenthalt ab dem 18. Dezember um 9:00 Uhr MEZ unter airbnb.com/romeestrijd buchen.