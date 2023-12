Kommunikationsexpertin Sandra Soravia-Lepuschitz lädt in ihr traumhaftes Hideaway – ein Schmuckstück zum Wohnen, aber auch Netzwerken.

Für ihren Ehemann war es Liebe auf den ersten Blick. Auf seinen Motorradtouren durch den Wienerwald stieß Unternehmer Manfred Lepuschitz 2019 im verschlafenen Kirchbach auf das Prunkstück. Ein im 19. Jahrhundert errichtetes Fachwerkhaus, das einst für die Sommerfrische genutzt wurde – jetzt jedoch alles andere als frisch aussah.

Keine Liebe auf den ersten Blick

„Ich war weit entfernt von Liebe auf den ersten Blick“, erzählt seine Ehefrau, Kommunikationsexpertin und Charisma-Coach Sandra Soravia-Lepuschitz, lachend über ihren ersten Besuch in dem riesigen Haus, das tatsächlich zum Verkauf stand. „Ich war im ersten Moment völlig überfordert.“ Kein Wunder, galt es doch, rund 1.000 Quadratmeter Wohnfläche zu sanieren, erweitern und mit viel Liebe den alten Charme wieder aufleben und modernen Chic einfließen zu lassen.

Modernen Einfluss nehmen die Designstücke, die die raffinierte Galerie zieren. © J.Kernmayer ×

Das faszinierende Palmenhaus

Das Palmenhaus, das in den 1990er-Jahren zugebaut wurde, war es schließlich, das die zweifache Mutter „Ja“ sagen ließ, denn als Kommunikationsexpertin, Networkerin und Eventprofi wusste sie: „Hier kann man auch beruflich etwas Tolles machen.“ Also nutzte das Powerpaar die Coronazeit samt Lockdowns dazu, seine Träume und Vorstellungen umzusetzen. Vier Jahre und viel harte Arbeit später, empfängt Sandra Soravia-Lepuschitz in den Räumlichkeiten, die sie für exklusive, kleine Events auch vermietet, zu Seminaren, Vorträgen oder in der Vorweihnachtszeit auch zu kleinen exquisiten Get-togethers.

Die Familie vermietet das Palmenhaus auch für kleine Events. © J.Kernmayer ×

Wohlfühlen in luxuriösem Ambiente

Das Palmenhaus, der grüne Salon mit einem großen Esstisch und einem weißen Flügel stehen für die Events zur Verfügung. Gekocht wird – für Private Dinings, aber auch privat für die vierköpfige Familie samt Königspudel Lancelot – in der großzügigen offenen Küche, an die das gemütliche Wohnzimmer mit Couchlandschaft anschließt.

An dem wunderschönen Holztisch können 16 Personen Platz nehmen. © J.Kernmayer ×

Leben und arbeiten unter einem Dach

Davon hatte Sandra Soravia-Lepuschitz immer schon geträumt. Dass sie es eines Tages in einem so außergewöhnlichen Rahmen inmitten des Wienerwalds tun würde, überraschte sie selbst. „Es ist sehr, sehr ruhig hier. Wenn ich beim Garten hinausgehe, stehe ich mitten im Wald“, lacht die sympathische Netzwerkerin. „Aber ich liebe es, weil wir hier eine ganz andere Lebensqualität haben.“ Zu ruhig wird es in Soravia-Lepuschitz‘ Haus der Begegnung ohnehin nie. Und wenn es sie in die Stadt zieht, ist die 48-Jährige innerhalb von 35 Minuten in der Wiener City.

Altem neues Leben einhauchen

„Während der Renovierung haben wir alles nach schönen Stücken, die in das Haus passen könnten, durchforstet. Ein Teil der traumhaften Möbel stammt aus Soravias Familienbestand, andere Antiquitäten, Accessoires, Geschirr und sogar alte Fenster oder auch Böden erstand Manfred Lepuschitz und renovierte sie in liebevollster Kleinarbeit. Die Arbeit hat sich gelohnt. Geschmackvoll mit neuen Stoffen tapezierte Möbel, altes Geschirr und stilvolle Lampen fügen sich in das lichtdurchflutete Palmenhaus perfekt ein.

Gute Ideen, wie die alte Anrichte zu tapezieren, ließen die Hausbesitzer einfließen. © J.Kernmayer ×

„All diesen Stücken und dem Haus neues Leben einzuhauchen, hat unglaublich viel Spaß gemacht“, zieht die herzliche Gastgeberin nach der durchaus auch kräfteraubenden Renovierung Bilanz. „Und was ist nachhaltiger, als Altes nicht einfach wegzuwerfen, sondern es in Ehren zu halten?“ Ihr Hideaway ist der schönste Ort dafür – auch wenn es nicht Liebe auf den ersten Blick war, ist es zweifelsohne eine Liebe für die Ewigkeit.