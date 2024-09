× Demi Moore lässt die Zuseher aus den Kinos flüchten!

Demi Moore feiert mit dem Horror-Film „The Substance“ ihr großes Hollywood-Comeback und den großen Kino-Schocker: Viele Besucher ergreifen ob der schockierenden Bilder vorzeitig die Flucht!

Nach dem Amazon-Prime-Shocker „Blackbird“ und der Serie „Feud“ feiert Demie Moore jetzt mit dem Horror-Film „The Substance“ ihr großes Kino-Comeback. Und das gleich mit großer Aufregung! Ihr blutrünstiger neuer Film bringt die Besucher nämlich dazu, das Kino schon nach wenigen Minuten fluchtartig und angewidert zu verlassen „Der anstößigste Film, den sie je gesehen haben“, so der allgemeine Tenor.

© Universal Studios/MUBI ×

„The Substance“ thematisiert das Problem unmöglicher Schönheitsideale in Hollywood und Demi spielt darin an der Seite Dennis Quaid von die Rolle von Elisabeth Sparkle. Elisabeth wird an ihrem 50. Geburtstag kurzerhand gefeuert und entdeckt eine Droge auf dem Schwarzmarkt, die eine „jüngere, schönere, perfektere“ Version ihres Konsumenten erschaffen kann – die strengen Auflagen für die Droge sind jedoch grausam.

© Universal Picture/MUBI ×

© Universal Studios/MUBI

So grausam, dass Kinobesucher sowohl in Großbritannien als auch in den USA wegen der extremen Brutalität der gezeigten Szenen geschockt die Vorstellungen verließen. Mindestens 20 Personen sollen eine Vorstellung am Leicester Square in London bereits nach wenigen Minuten verlassen haben „Seien Sie gewarnt: Sehr blutige und ekelhafte Bilder.“