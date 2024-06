Demi Moore in Wien: DAS war der Grund

Die Schauspielerin übernachtete im Park Hyatt und besuchte eine besonders hochkarätige Schmuck-Gala

Eine violette Robe von Carolina Herrera und eine venezianische Maske mit funkelnden Steinen - so schön zeigte sich Schauspielerin Demi Moore am Wochenende in Wien. Besucher eines Events im Park Hyatt kamen dabei voll auf ihre Kosten, denn Demi hatte keine Star-Allüren und war für Selfies zu haben.

Doch die Hollywood-Schönheit war wegen einer ganz anderen Gala in der Bundeshauptstadt. Sie übernachtete bloß im noblen Hotel am Hof.

Cartier lud zum Schmuck-Event

"Wir waren auf einem Ball. Danke an Cartier für den unglaublichen Abend im Wiener Belvedere, um die neue High-Jewelry-Collection 'Nature Sauvage' zu feiern. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung", schreibt Stylist Brad Goreski auf Instagram. Dazu zeigte er noch einmal die schönsten Bilder des Abends. "Demi war nur als Gast da", heißt es seitens der Pr-Agentur, die das Schmuck-Label betreut. Sie habe keine offizielle Funktion.