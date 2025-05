Bremsschwelle für McLaren? In Barcelona sollen Karten neu gemischt werden

Beim GP von Barcelona am Sonntag (15 Uhr, live ORF1) könnte auf McLaren eine große Herausforderung warten.

Das Rennwochenende in Barcelona (GP am Sonntag ab 15 Uhr im Sport-24-Liveticker) könnte den Kampf um die F1-Weltmeisterschaft noch einmal deutlich interessanter machen. Denn ab sofort gelten strengere FIA-Richtlinien, was die Frontflügel betrifft. Die neuen Regelungen könnten vor allem Spitzenteam McLaren und ihren "Schummel-Flügeln" zum Verhängnis werden. Ferrari, Red Bull und Co. warten also nur darauf den souveränen Leader in der Konstrukteurswertung fallen zu sehen. Immerhin konnte Papaya mit insgesamt 14 Podiumsplätzen (davon sechs Siege) niemand das Wasser reichen.

Piastri & Norris ziehen Verstappen davon

McLaren-Star Lando Norris konnte mit seinem jüngsten Triumph in Monaco noch einmal ordentlich Selbstbewusstsein tanken. Doch vor allem Teamkollege Oscar Piastri ist es, der sich in dieser Saison im Höhenflug befindet. Abgesehen vom Auftakt in Melbourne blieb der Australier dem Podium kein einziges Mal fern. Die WM-Rangliste führt Piastri (161 Punkte) also zurecht an - allerdings nur drei Zähler vor Norris.

Der Dritte im Ranking, Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (136 Pkt.), lässt sich die Stimmung dennoch nicht vermiesen: "Natürlich reise ich immer in guter Stimmung nach Barcelona. Bei diesem Rennen konnte ich 2016 meinen ersten Grand-Prix gewinnen. Das sind für mich sehr spezielle Erinnerungen und die kommen jedes Jahr hoch, wenn wir auf diese Bahn zurückkehren."