10 Jahre Gratis-Reanimationstrainings an Wiener Schulen

Das Stadt-Wien-Projekt "Ich kann Leben retten!" ermöglicht seit 2014 kostenlose Reanimationstrainings für Wiener Schüler.

Vor zehn Jahren wurde das Reanimationsprojekt "Ich kann Leben retten!" ins Leben gerufen, um Schülern der 3. und 6. Schulstufe in einem zweistündigen Training lebensrettende Maßnahmen zu lehren. Das Projekt der Stadt Wien ist für Schulen kostenlos, wobei es 2023 bereits zum zweiten Mal den KSÖ-Sicherheitspreis erhielt.

© Die Helfer Wiens/Johannes Zinner ×

Für das Schuljahr 2024/2025 wurden bereits 1.000 Trainings von Wiener Schulen gebucht, wodurch Kinder früh für das Thema sensibilisiert werden. Auch sie können lebensrettende Hilfe leisten, wenn sie frühzeitig lernen, einen Notruf abzusetzen, einen Defibrillator zu bedienen und das richtige Verhalten bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kennen.

Stimmen zum Projekt

"Wir haben uns in Wien zum Ziel gesetzt, dem plötzlichen Herztod den Kampf anzusagen und Wien zur HERZsichersten Stadt Europas zu machen. Das Engagement und der Einsatz für dieses Projekt machen sich bezahlt, denn damit kommen wir diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher", sagt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

"Wir haben in den letzten zehn Jahren 125.000 Kinder in Wiener Schulen mit den Reanimationstrainings erreicht. Das Gelernte wird in die Familien getragen. Dadurch steigt die Überlebensrate bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand signifikant. Es war mir daher wichtig, dass wir die Finanzierung für dieses so wichtige Projekt auch für die nächsten vier Jahre sichern konnten", erklärt der für die Berufsfeuerwehr Wien und die Helfer Wiens zuständige Stadtrat Peter Hanke.