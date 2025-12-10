Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Guter Tag, um mit vernünftigen Aussprachen Ruhe einkehren zu lassen.

Guter Tag, um mit vernünftigen Aussprachen Ruhe einkehren zu lassen. Beruf: Legen Sie große Pläne noch zur Seite und rechnen Sie erst genau nach!

Legen Sie große Pläne noch zur Seite und rechnen Sie erst genau nach! Fitness:Nehmen Sie sich heute weniger vor. Ein guter Tag für die Körperpflege.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nutzen Sie die Chance, sich pragmatisch und friedlich zu arrangieren!

Nutzen Sie die Chance, sich pragmatisch und friedlich zu arrangieren! Beruf: Bringen Sie Ihre Kompetenz diplomatisch ein, nicht rechthaberisch!

Bringen Sie Ihre Kompetenz diplomatisch ein, nicht rechthaberisch! Fitness:An Motivation und Konzentration mangelt es nicht. Daher zügig voran!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Man nimmt es heute sehr genau.

Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Man nimmt es heute sehr genau. Beruf: Arbeiten Sie konstruktiv mit und akzeptieren Sie vernünftige Vorgaben!

Arbeiten Sie konstruktiv mit und akzeptieren Sie vernünftige Vorgaben! Fitness:Schach der Unruhe! Reduzieren Sie Ihr Programm auf das Nötigste!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Endlich etwas nüchterner und toleranter! Ja nicht wieder zu kleinlich!

Endlich etwas nüchterner und toleranter! Ja nicht wieder zu kleinlich! Beruf: Bemühen Sie sich, Differenzen sachlich und vernünftig zu bereinigen!

Bemühen Sie sich, Differenzen sachlich und vernünftig zu bereinigen! Fitness:Lassen Sie sich mehr Zeit und achten Sie besser auf Ihre Ernährung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie sich ein bisschen pragmatischer, machen Sie sich nützlich!

Geben Sie sich ein bisschen pragmatischer, machen Sie sich nützlich! Beruf: Bloß nichts Kompliziertes! Einfache Lösungen führen eher zum Erfolg.

Bloß nichts Kompliziertes! Einfache Lösungen führen eher zum Erfolg. Fitness:Einsatz vernünftig dosieren und vor allem viel sorgfältiger vorgehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Beherrschen Sie sich: Kritisieren und belehren Sie den Partner nicht!

Beherrschen Sie sich: Kritisieren und belehren Sie den Partner nicht! Beruf: Es wäre klug, in finanziellen Fragen lieber etwas zurückzustecken.

Es wäre klug, in finanziellen Fragen lieber etwas zurückzustecken. Fitness:Konzentration auf Naheliegendes, und Konflikten tunlichst ausweichen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer auf seinen Verstand hört, sollte heute merken, was wirklich zählt.

Wer auf seinen Verstand hört, sollte heute merken, was wirklich zählt. Beruf: Seien Sie zur Stelle, wenn man Sie braucht. Teamgeist wird honoriert.

Seien Sie zur Stelle, wenn man Sie braucht. Teamgeist wird honoriert. Fitness:Wie steht es um Ihre Ernährung? Die darf ruhig etwas gesünder sein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Halten Sie den Ball flach und reagieren Sie cool auf Provokationen!

Halten Sie den Ball flach und reagieren Sie cool auf Provokationen! Beruf: Praktische Denker und kühle Rechner kommen besser über die Runden.

Praktische Denker und kühle Rechner kommen besser über die Runden. Fitness:Achten Sie heute besser auf Ihre Verdauung und stressen Sie sich nicht!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geduld und Zurückhaltung! Vernunft handelt sich weniger Probleme ein.

Geduld und Zurückhaltung! Vernunft handelt sich weniger Probleme ein. Beruf: Ganz cool und pragmatisch! Hören Sie auf andere, nehmen Sie Hilfe an!

Ganz cool und pragmatisch! Hören Sie auf andere, nehmen Sie Hilfe an! Fitness:Deutlich langsamer und aufmerksamer, um Stress und Ärger zu vermeiden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie ein wenig flexibler sind, sind Sie heute sicher willkommen.

Wenn Sie ein wenig flexibler sind, sind Sie heute sicher willkommen. Beruf: Gehen Sie auf die Wünsche anderer ein, bevor Sie Lösungen vorschlagen!

Gehen Sie auf die Wünsche anderer ein, bevor Sie Lösungen vorschlagen! Fitness:Werden Sie ein wenig gesundheitsbewusster, speziell punkto Ernährung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft weiß man sicher zu schätzen.

Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft weiß man sicher zu schätzen. Beruf: Erst mal das Notwendige erledigen und weitere Schritte organisieren!

Erst mal das Notwendige erledigen und weitere Schritte organisieren! Fitness:Gut konzentrieren, nicht verzetteln! Packen Sie das Nächstliegende an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Möglichst cool, nüchtern und vernünftig, statt impulsiv zu reagieren!

Möglichst cool, nüchtern und vernünftig, statt impulsiv zu reagieren! Beruf: Es ist sicher klüger auf andere zu hören, statt Widerstand zu leisten.

Es ist sicher klüger auf andere zu hören, statt Widerstand zu leisten. Fitness:Sehr herausfordernder Tag, Nehmen Sie lieber den Fuß vom Gaspedal!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.