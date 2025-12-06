Mit diesen cleveren Tricks blüht Ihr Weihnachtsstern ewig

Mit seinen leuchtenden Hochblättern bringt der Weihnachtsstern festliche Stimmung – ein Klassiker für Advent & Weihnachten.

Kaum eine Pflanze symbolisiert Weihnachten so sehr wie der Weihnachtsstern. Auffällig sind seine leuchtend gefärbten Blätter, die oft für Blüten gehalten werden. Tatsächlich handelt es sich um Hochblätter, die sternförmig um die kleinen, unscheinbaren gelben Blüten in der Mitte angeordnet sind. Neben dem klassischen Rot sind moderne Sorten in Pastelltönen wie Lachs, Rosa, Zitronengelb oder Apricot ein echter Blickfang und bringen Farbe in die dunkle Jahreszeit.

Der Klassiker für die Adventzeit

© Getty Images

Botanisch heißt der Weihnachtsstern Euphorbis pulcherrima, was „die Schönste unter den Wolfsmilchgewächsen“ bedeutet. Auch als Adventsstern, Christstern oder Poinsettie ist er bekannt. Ursprünglich stammt die Pflanze aus den feuchten, subtropischen Bergregionen Mittelamerikas, wo sie als immergrüner Strauch bis zu sechs Meter hoch wachsen kann. In unseren Wohnzimmern wird sie meist einjährig als Zimmerpflanze gehalten.

Blume der heiligen Nacht

Der Weihnachtsstern ist nicht nur ein dekorativer Blickfang, sondern erzählt auch eine zauberhaften Legende aus Mexiko. Ein junges Mädchen, arm und ohne Möglichkeit, ein kostbares Geschenk zu machen, legte zur Weihnachtsmesse einen Strauß Unkraut vor den Altar. Plötzlich verwandelten sich die unscheinbaren Pflanzenteile in leuchtend rote Blätter. Deshalb nennen die Mexikaner die Pflanze „Flor de Nochebuena“ – Blume der Heiligen Nacht.

So hält Ihr Weihnachtsstern ewig

© Getty Images

Auf die Qualität achten

Beim Kauf empfiehlt es sich, auf eine seriöse Quelle zu achten. Die Pflanze sollte für den Transport gut verpackt sein und sofort in die Wärme gebracht werden – Kälte mag der Weihnachtsstern überhaupt nicht.

Richtig gießen

Die Pflege eines Weihnachtssterns ist unkompliziert, erfordert aber einige Grundregeln. Die Pflanze fühlt sich in hellen, warmen Räumen wohl, Zugluft und kalte Fensterbereiche verträgt sie gar nicht. Der Boden sollte stets leicht feucht, aber nicht nass sein. Am besten gießt man vorsichtig von oben, sodass die Erde gleichmäßig befeuchtet wird, oder stellt den Topf kurz in einen Untersetzer mit Wasser. Zwischen den Wassergaben sollte die Erde fast abtrocknen. Regelmäßiges Besprühen erhöht die Luftfeuchtigkeit, was besonders in beheizten Räumen wichtig ist.

Der richtige Standort

Die Hochblätter und Blätter welken und können auf etwa 10–15 cm zurückgeschnitten werden. Damit sich die Pflanze regenerieren kann, sollte man das Gießen reduzieren. Ein heller, etwas kühlerer Standort hilft dem Weihnachtsstern, neue Triebe zu bilden. Mit etwas Geduld und guter Pflege kann er im folgenden Jahr erneut blühen und die Winterzeit wieder farbenfroh erhellen.