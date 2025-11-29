Zwischen Sizilien und Kalabrien: Protest gegen Mega-Brücke

Trotz starken Regens haben am Samstagnachmittag in der sizilianischen Stadt Messina rund 15.000 Menschen an einer Protestkundgebung gegen den von der italienischen Regierung geplanten Bau einer großen Brücke zwischen Sizilien und Kalabrien auf dem Festland teilgenommen.

"Wir sind 15.000, ein Rekord", sagten die Organisatoren der Protestkundgebung, an der sich auch die italienische Oppositionschefin Elly Schlein beteiligte.

Vor einem Monat hatte der Rechnungshof in Rom das umstrittene Projekt zum Bau der Brücke ausgebremst. Die Pläne für die weltweit längste Hängebrücke zwischen dem italienischen Festland und Sizilien würden gegen EU-Vorgaben zum Umweltschutz verstoßen, hieß es in einem 33-seitigen Urteil des Rechnungshofs. Die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe nicht ausreichend begründet, weshalb Umweltbedenken - insbesondere hinsichtlich der Küsten- und Meeresgebiete Siziliens und Kalabriens - übergangen werden sollten.

Unklarheiten bei den Gesamtkosten

Die Richter bemängelten außerdem Unklarheiten bei den Gesamtkosten und Änderungen bei der Finanzierung im Vergleich zum ursprünglichen Plan aus dem Jahr 2005, der weniger als ein Drittel so teuer gewesen wäre. Besonders kritisch sei, dass die Kosten von ursprünglich 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2005 nun auf 13,5 Milliarden Euro gestiegen seien. Diese Änderungen könnten ein neues Ausschreibungsverfahren erforderlich machen, um die EU-Vergaberegeln einzuhalten.

Der Bau der rund 3,3 Kilometer langen Brücke, die zu einer der längsten Hängebrücken der Welt werden soll, wird in Italien bereits seit den späten 1960er-Jahren diskutiert. Ziel des Projekts sei, die wirtschaftlich benachteiligte Insel Sizilien besser an das Festland anzubinden.

Die rechtsgerichtete Regierung unter Meloni hat das Vorhaben zu einer Priorität erklärt und über einen Zeitraum von zehn Jahren 13,5 Milliarden Euro für den Bau der Brücke sowie der begleitenden Infrastruktur bereitgestellt. Die Regierung will trotz der Bedenken des Rechnungshofs an dem Prestigeprojekt festhalten.