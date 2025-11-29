Paukenschlag! Nach erneutem Aussetzer: Thomas Gottschalk erklärt sein Bühnen-Ende!

Der 75-Jährige, der über Jahrzehnte die deutschsprachige TV-Landschaft geprägt hat, trat nun bei einer Gala in Kitzbühel auf und sorgte für mächtig Verwirrung. Jetzt wird Gottschalk unmissverständlich: Er will nicht mehr!

Gottschalk erhielt in Tirol eine besondere Ehrung: die Diamant-Romy, eine Sonderauszeichnung des wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreises. Ein Moment der Wertschätzung, der aber erneut überschattet wurde von einem Auftritt, der Zuschauer wie auch Fans ratlos machte.

"Werde mich wieder entschuldigen müssen“

Gottschalk begann seine Dankesrede im ORF zunächst souverän – und rutscht dann doch wieder in jene Abschweifungen, für die er längst bekannt ist. „Ich werde mich morgen wieder entschuldigen müssen“, sagt er lächelnd.

Er erkläre in Deutschland wohl, dass ihm „der österreichische Humor ein bisschen mehr“ liege. „Eigentlich muss ich mich immer für das entschuldigen, was ich gesagt habe, aber ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe.“

Thomas Gottschalk und Cher © Getty

Romy oder Tommy?

Der Entertainer scherzt über das zu niedrig eingestellte Mikrofon, verwechselt in seiner Wortspielerei mehrfach „Romy“ und „Tommy“ und kommentiert schließlich den Timer im Bühnenboden – bis er laut die Sekunden herunterzählt. „Hier läuft die Zeit runter, aber wo bleibt die Romy?“

Thomas Gottschalk und Cher © Getty

Erst als „Bergdoktor“ Hans Sigl eingreift, das Mikrofon übernimmt und den Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl zur Bühne bittet, kehrt Ruhe in die Szene.

Auszeichnung in der Hand

Mit der Auszeichnung in der Hand findet Gottschalk wieder zur Pointe: Er erinnert daran, bereits einmal eine Romy mit Michael Jackson geteilt zu haben. „Aber die hier gehört mir ganz alleine. Michael ist weggebrochen sozusagen als Konkurrenz.“

Platin-Romy für Thomas Gottschalk © Getty

Das sagt Gottschalk

Über seinen rätselhaften und viel diskutierten Auftritt äußerte sich Gottschalk jetzt gegenüber der deutschen "Bild" und sagte: „Ich war gar nicht so schlecht, war wie üblich und habe niemanden beleidigt. Ich habe mich nur etwas bei den Österreichern rangewanzt, weil ich ihren Humor gelobt habe“, sagt er. Und weiter: "Ansonsten fand ich gar nicht so schlecht, was ich abgeliefert habe.“

Thomas Gottschalk und seine Karina © Getty

Und zum Schluss der Gottschalk-Hammer: "Ich hatte keine Lust mehr. Generell habe ich die Nase voll von dem Ganzen“, so Thomas Gottschalk. „Ich will auf keine Bühne mehr.“

War es das? Ist das jetzt wirklich das endgültige Bühnen-Aus der Show-Legende? Gottschalks Aussagen klingen deutlich danach!