Am 28. November wird der heimische Fernsehpreis in Kitzbühel verliehen. Ein "Sonderpreis" bei der Romy-Gala sorgt aber schon im Vorfeld für Gesprächsstoff.

Es sollte der große Abend von TV-Dino Thomas Gottschalk werden, wenn am Freitag in Kitzbühel die Romy-Gala über die Bühne geht. In Presseaussendungen ist seit Wochen von der "Swarovski Kristall-Romy" die Rede, einem Sonderpreis, den Gottschalk für seinen Beitrag zur Samstagabend-Unterhaltung bekommen soll. Doch jetzt scheint alles anders zu sein.

Platin-Romy für Thomas Gottschalk © Getty

Swarovski zieht bei Kristall-Romy Notbremse

Wie oe24 erfuhr, wird Gottschalk nun allerdings keine Kristall-Romy erhalten. Hintergrund: Nach dem peinlichen Auftritt des TV-Entertainers bei der Bambi-Gala habe Swarovski die Notbremse gezogen, erzählt ein Insider oe24. Der Kristallkonzern will an Gottschalk nicht anstreifen und fürchtet negative PR. Aktuell ist jetzt von einer "Sonder-Romy" für den Entertainer die Rede - dabei hat Gottschalk bereits einmal eine Sonder-Romy für sein Lebenswerk erhalten.

Thomas Gottschalk und Cher © Getty

Kummer statt Gottschalk?

Stattdessen stand jetzt im Raum, dass statt Gottschalk nun Ex-ORF-Star Christa Kummer mit einer Kristall-Romy ausgezeichnet werden soll. Wofür genau Kummer geehrt wird und ob ihre Romy auch tatsächlich aus Kristall sein wird, soll sich allerdings erst am Freitagabend auflösen. Andere Romys darf Gottschalk übrigens bereits sein Eigen nennen - 2014 erhielt er die Romy für sein Lebenswerk und 1990 und 1996 wurde er zum beliebtesten Showmaster gewählt.

© Getty

Die Romy-Gala findet heuer in einer aufgebauten Halle vor dem Schloss Kaps in Kitzbühel statt.